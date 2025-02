Oțelul Galați - Gloria Buzău 2-1. Constantin Budescu (35 de ani), atacantul oaspeților, a comentat în stilul caracteristic momentul în care un copil a intrat pe teren.

Buzoienii nu au profitat de egalul celor de la Botoșani cu Sepsi, 0-0, și rămân pe ultimul loc în Liga 1.

În minutele de prelungire ale primei reprize, un puști a profitat de lipsa de atenție a forțelor de ordine și a pătruns pe teren.

S-a dus glonț către Budescu, care se pregătea să execute o lovitură liberă, pentru a obține un selfie.

Oțelul Galați - Gloria Buzău 2-1. Supriză pentru Budescu în prima repriză

„Am rămas surprins. I-am zis să mai facă o dată poza, că nu ieșisem bine. Am fost surprinși, mă bucur pentru el că și-a atins obiectivul, dar să nu facem un caz din asta și să intre copiii pe teren mereu. Sper că e totul e în regulă”, a declarat Budescu după meci, pentru Digi Sport.

foto: captură Prima Sport

Budescu, despre Oțelul Galați - Gloria Buzău 2-1

Veteranul buzoienilor a vorbit și despre înfrângerea de la Galați.

„Greu, din păcate am pierdut, mergem mai departe, că mâine-poimâine jucăm iar. N-am intrat bine, o primă repriză proastă, am egalat cu șansă.

A fost o lovitură bună înainte, distanță mare, n-am avut așa tărie, dar bine că am egalat din acel corner. Apoi, o repriză bună, dar am primit gol și de acolo s-a scris istoria acestui meci. N-am jucat grozav, dacă altădată am jucat bine și am pierdut, de data asta nu a fost cazul.

Nu avem deocamdată atacant, Matos are ceva probleme și a trebuit să joc acolo și meciul trecut, sper să găsim atacant pentru că nu prea-mi place și nici nu mă descurc prea bine acolo”, a mai spus Budescu la finalul meciului.