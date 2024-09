CFR CLUJ - PAFOS 1-0. Antrenorul Dan Petrescu (56 de ani) a criticat deciziile luate de arbitrul Novak Simović la manșa tur a „dublei” din Conference League.

Tehnicianul s-a declarat mulțumit de modul în care jucătorii săi au rezistat după eliminarea lui Ciprian Deac din prima repriză.

CFR a avut câteva ocazii la care se putea desprinde în repriza secundă, dar arbitrul nu a dat penalty la intrarea lui Goldar asupra lui Tachtsidis, iar apoi a dictat fault în atac după o ciocnire între portarul Ivusic și fundașul Luckassen. Mingea a rămas atunci la grec, iar poarta era goală.

CFR CLUJ - PAFOS. Dan Petrescu, acuzații la adresa arbitrului Novak Simović: „Mi s-a părut cipriot”

„Cât am jucat 11 la 11 a fost un meci echilibrat, ei au avut posesia și noi am marcat un gol. Stăteam bine în teren, dar cartonașul roșu a schimbat total meciul. Cei de la Pafos sunt obișnuiți, acasă, în Europa, au jucat două meciuri din trei 11 contra 10.

M-a îngrijorat arbitrajul, mi s-a părut că e cipriot, nu am mai văzut așa ceva de mult. Să fim arbitrați așa la noi acasă. Bine că am rezistat, cred că ați văzut calitatea lor, mai ales cei brazilieni.

Am avut noroc, fără noroc nu poți să câștigi meciuri în Europa 11 contra 10. Băieții merită felicitări pentru că am stat compacți și au scos un rezumat mare.

Sunt șanse 50-50 (de calificare - n.r.), sperăm să avem un arbitraj bun, să nu luăm roșu. Vor fi multe simulări, așa sunt meciurile lor acasă. Dacă jucăm 11-11, vor apărea și ocaziile”, a afirmat Dan Petrescu la Prima Sport.

„Mă îngrijorează meciul cu Botoșani”

Petrescu a spus că are probleme înainte de meciul cu FC Botoșani: „Mă îngrijorează meciul următor din campionat, de aia am și rămas pe teren acum, am făcut antrenament cu cei care nu au jucat azi. Cum știți, vom juca cu alți 11. Soluțiile nu-s așa multe, mai ales că Ilie, Postolachi și Peteleu sunt accidentați”.

Antrenorul a vorbit și despre remiza dintre LASK Linz și FCSB: „Nici n-am știut, sper să meargă ambele echipe, ar fi foarte bine pentru fotbalul românesc, dar mai e meciul retur”.

Mister cunoaște foarte bine acest adversar. Au patron rus, cred că au cele mai bune condiții din Cipru. Au primit oferte pentru jucători și au spus că nu îi interesează. A zis patronul „nu”, că are bani. Andrei Artean, mijlocaș CFR Cluj

Meriton Korenica, marcatorul golului: „Am meritat să câștigăm”

Unicul gol al partidei din Gruia a fost înscris de Korenica, în minutul 17, cu un șut de la marginea careului.

Kosovarul spune că CFR a meritat victoria și a explicat de ce a jucat ca fundaș stânga după eliminarea lui Deac.

„Nu am făcut nimic deocamdată. Am făcut 50% acum, mai avem 50% de terminat la retur. Este dificil să joci cu un om în minus, dar cred că am luptat tot meciul și am meritat să câștigăm.

Deac e o legendă a clubului și jucăm de fiecare dată pentru el, e o victorie bună, dar avem de muncit.