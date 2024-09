Petrescu, afectat de scandările fanilor  Antrenorul lui CFR Cluj a reacționat după ce i s-a cerut demisia: „Când nu sunt aici, sunt bun!”

CFR CLUJ- UTA ARAD 1-3. Dan Petrescu (56 de ani) s-a declarat afectat, după ce suporterii din Gruia au scandat „demisia ” pe finalul partidei.

După acest eșec, ardelenii au ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie în Liga 1.

Dan Petrescu: „Când nu sunt aici, sunt bun”

La finalul partidei Dan Petrescu a vorbit despre momentul în care fanii i-au cerut demisia și a transmis că este obișnuit cu asemenea scandări.

„Fanii sunt liberi să strige, nu e prima oară când primesc aceste mesaje de la ei. Normal că te afectează, vrei să fii susținut, dar... Când nu sunt aici, sunt bun. În rest, când sunt aici, vai de mine” , a declarat Dan Petrescu, potrivit digisport.ro

De asemenea, tehnicianul ardelenilor a scos în evidența erorile făcute de jucătorii săi la primele două goluri marcate de arădeni.

„La prima greșeală pe care am făcut-o la mijlocul terenului am luat un gol ușor. Reacția a fost destul de bună în prima repriză, am avut niște ocazii. La pauză am avut o discuție mai dură, efectul s-a văzut imediat, dar nu poți să iei al doilea gol în maniera în care l-am luat.

Portarul (n.r.- Mihai Popa) nu știu unde s-a grăbit, a dat-o la ei, apoi a luat gol pe colțul scurt. Sunt greșeli mari de tot, pe care nu poți să le faci în campionat. UTA e o echipă puternică, dar au dat 3 șuturi pe poartă și 3 goluri. Asta e istoria. La Sibiu, noi am dat 25, niciun gol.

Problema e că nu avem încă o echipă clară și se fac multe greșeli în apărare. Trebuie să mergem la muncă, să câștigăm meciul următor”

Sunt supărați și suporterii, venim după trei meciuri în care nu am reușit să câștigăm, așteptările sunt mari. Nu este de vină Dan Petrescu, noi suntem. Ciprian Deac, mijlocaș CFR Cluj

În urma eșecului cu UTA Arad, CFR Cluj este pe locul 6, cu 15 puncte. Pentru echipa antrenată de Dan Petrescu urmmează un nou duel pe teren propriu, împotriva celor de la Poli Iași, sâmbătă, 5 octombrie, cu începere de la ora 19:00