A absolvit facultatea de Psihologie din cadrul Universității din Pitești în anul 2021, dar sportul a reprezentat cea mai mare pasiune a sa încă din copilărie. Cea mai mare dorință a fost să devină comentator și jurnalist sportiv. În 2022 a debutat în presa locală și a semnat articole pentru Argeș Sport.

În sezonul 2023-2024 a avut și ocazia de a comenta câteva meciuri ale celor de la FC Argeș jucate în Liga 2-a.

Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant sau Rafael Nadal sunt principalii sportivi pe care i-a admirat încă de mic.

Motto: „ Belive in yourself and never give up”