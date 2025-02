„M-a ajutat foarte mult” Daniel Popa, despre experiența de la FCSB: „A fost o perioadă bună”

La câteva săptămâni de la despărțirea de FCSB, Daniel Popa (29 de ani) a povestit cum a decurs experiența sa în tricoul campioanei României.

Recent, atacantul a marcat primele sale goluri pentru Genclerbirligi (Turcia, liga secundă), în remiza cu Keciorengucu, scor 3-3.

Daniel Popa a rezistat doar șase luni la FCSB, însă nu regretă deloc alegerea făcută în vara lui 2024.

Fostul atacant al celor de la Chindia, Dinamo și U Cluj, consideră că a avut numai de câștigat din mutarea sa la FCSB, chiar dacă nu a performat.

Daniel Popa, despre aventura la FCSB: „Nu m-au afectat criticile patronului”

Jucătorul născut la Pietroșița (jud. Dâmbovița) a luat experiența de la FCSB ca pe o lecție profesională, din care a extras numai aspectele pozitive.

„ Eu cred că a fost o perioadă bună la FCSB. Chiar dacă nu am reușit să mă impun și să marchez foarte multe goluri, per total a fost o experiență bună .

Am jucat la campioana României, am întâlnit jucători foarte buni și cred că a fost o experiență bună care m-a ajutat foarte mult în viață.

Rămân cu câștigarea Supercupei, cu prieteniile de acolo, cu amintirile frumoase, cu meciurile din Europa. Chiar mă bucur că au parcursul acesta, merită și sper să ajungă cât mai departe.

Nu m-au afectat criticile patronului. Nu cred că a spus ceva rău de mine. Este patronul echipei, bagă foarte mulți bani și am fost respectat cât am fost acolo. Să fiu sincer, nu am fost chiar atât de criticat. Au fost alți jucători mult mai criticați decât mine”, a declarat Daniel Popa, la Prima Sport.

650.000 € este cota de piață a lui Daniel Popa, conform transfermarkt.de.

Daniel Popa a fost cumpărat de FCSB, de la U Cluj, în schimbul a 300.000 de euro, însă Gigi Becali l-a cedat gratis, în această iarnă, la Genclerbirligi. Doar pentru a scăpa de el.

Apoi, a prins transferul în Turcia, la Gencler, unde are șansa de a se lupta pentru promovarea în Super Lig. Unde, din nou, de 25.000 de euro pe lună, care poate crește în funcție de bonusuri.

30 de meciuri a jucat Daniel Popa la FCSB. A marcat două goluri și a dat 4 pase decisive