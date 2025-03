Alibec, dezamăgit Atacantul Farului, după remiza cu U Cluj: „Când am venit aici, nici nu ne gândeam că n-o să fim în play-off”

FARUL - U CLUJ 1-1. Denis Alibec (34 de ani) atacantul „marinarilor”, a oferit o primă reacție la finalul ultimei partide din sezonul regular pentru echipa antrenată de Gheorghe Hagi (60 de ani).

Totodată, acesta a anunțat că se gândește la o posibilă convocare la echipa națională.

Pentru prima dată din sezonul 2020/21, Farul nu s-a clasat în primele 6 echipe ale campionatului, iar Denis Alibec a anunțat noul obiectiv al „marinarilor” din acest sezon.

Denis Alibec: „Când am venit aici nici nu ne gândeam să nu fim în play-off”

Atacantul Farului a declarat, după meciul cu U Cluj, că în momentul în care a semnat cu „marinarii” nu se gândea că echipa nu se va califica în play-off.

„Eu zic că am controlat meciul și în prima repriză, am pasat foarte bine, am avut și acea ocazie cu poarta goală și multe șanse să ajungem la poartă. Cred că am făcut un meci destul de bun în această seară.

Când am venit aici, nici nu ne gândeam să nu fim în play-off. Ar trebui să lăsăm asta în spate să muncim mult mai mult la antrenament pentru că vor fi meciuri foarte foarte grele.

Important este că vom juca 5 meciuri acasă și publicul ne va ajuta cu siguranță să trecem peste perioada asta mai grea. Obiectivul nostru este să câștigăm play-out-ul și câștigarea Cupei”, a declarat Alibec după meci.

FARUL - U CLUJ: „Știam că portarul este tânăr”

După reușita anulată din prima repriză, Denis Alibec și-a arătat din nou clasa în minutul 75 al partidei de la Ovidiu.

Ganea a recuperat o minge în apropierea mijlocului terenului și i-a pasat lui Doicaru. Jucătorul Farului a fost deposedat de Artean, însă mingea a ricoșat la Alibec, care a preluat cu piciorul drept și a șutat imparabil cu stângul, direct în vinclul porții apărate de Lefter.

La finalul partidei, atacantul Farului a dezvăluit că înaintea partidei, jucătorii constănțeni au vorbit să-l încerce pe Lefter cu șuturi de la distanță, deoarece nu este un portar experimentat, în condițiile în care are doar 20 de ani.

„Am gândit pe moment și am tras la poartă. Știam că portarul este tânăr și am vorbit să-l încercăm”, a spus Denis Alibec la Prima Sport.

VIDEO golul superb a lui Denis Alibec din Farul - U Cluj

Denis Alibec vrea la echipa națională

Naționala României urmează să aibă prima acțiune din acest an la sfârșitul lunii martie. „Tricolorii” antrenați de Mircea Lucescu vor întâlni Bosnia (21 martie) și San Marino (24 martie) în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Întrebat despre o posibilă convocare la națională, Alibec a răspuns: „Mă voi gândi la echipa națională până mă voi lăsa. Totul depinde de mine și cred că voi fi chemat”.