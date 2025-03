„Au fost mai buni!”  Dennis Politic nu caută scuze după înfrângerea cu CFR Cluj: „Vrem să arătăm că nu suntem doar la număr”

CFR CLUJ - DINAMO 3-1. Dennis Politic (25 de ani), extremă a „câinilor”, a recunoscut superioritatea adversarilor la finalul meciului din Gruia.

În ciuda înfrângerii, atacantul croat Stipe Perica (29 de ani) crede că Dinamo poate obține rezultate pozitive în play-off.

Politic a aflat sâmbătă că a fost convocat în premieră la echipa națională a României, însă ziua nu s-a terminat deloc bine pentru fotbalistul lui Dinamo.

Jucătorul trecut pe la academia lui Manchester United a avut o evoluție ștearsă în prima etapă din play-off-ul Ligii 1 și a părăsit terenul în minutul 60.

CFR CLUJ - DINAMO 3-1 . Dennis Politic: „Nu ne-am prezentat cum ar fi trebuit”

„Au fost mai buni ca noi, simplu, cred că nu ne-am prezentat așa cum ar fi trebuit, n-am început meciul foarte bine, ne-au dominat tot meciul, mai ales prima repriză, au avut un avantaj de 2-0 care e foarte greu de întors.

Cred că trebuie să avem mai mult curaj, să vrem mai mult mingea, să încercăm să jucăm mai mult fotbal, ce am jucat noi până acum. Presiunea cea mai mare e pe ei, nu e pe noi, și cred că în seara asta nu am jucat ce ar fi trebuit.

Trebuie să înțelegem că și ei sunt o echipă foarte bună, una dintre favoritele la titlu, au atâția jucători buni, cu experiență. Fiecare meci va fi foarte greu, trebuie să învățăm din asta și să facem mai bine meciul următor.

Ne simțim bine că suntem aici, dar nu vrem să facem doar prezența, încercăm să ne îmbunătățim, să ridicăm nivelul, să avem prestații mai bune și să arătăm că nu suntem doar la număr”, a declarat Politic la Prima Sport.

Sunt foarte fericit, mă bucur, sunt mândru pentru acest lucru, dar este un pic de supărare. Cu un ochi plâng, cu unul râd. Am pierdut și a fost un meci puțin frustrant. Dennis Politic, despre convocarea la echipa națională

Stipe Perica: „După penalty, era clar că meciul e pierdut”

Perica a redus din diferență cu un voleu din interiorul careului mic ('68), însă golul marcat de croat nu a mai contat după ce Homawoo ('80) a comis un henț în propriul careu, iar ardelenii au refăcut diferența de două goluri.

„Cred că nu am început bine, au înscris două goluri în prima repriză, au avut și puțin noroc. Din nefericire, după acel penalty era clar că meciul este pierdut.

Nimic nu s-a terminat, este doar începutul. Au fost câteva lucruri în care va trebui să ne îmbunătățim, mai sunt nouă meciuri în play-off.

Nu ne gândim la presiune, la ce spun jurnaliștii, ne gândim doar la noi și la ce avem noi de făcut.

Avem suficienți jucători adulți în echipă (n.r. -referitor la experiența superioară a adversarilor), am dat tot ce am putut, am reușit să înscriem. Trebuie să pregătim fiecare meci în parte”, a afirmat Perica la Prima Sport.

CFR CLUJ - DINAMO. Louis Munteanu, gol din pasa lui Simao Rocha

În minutul 15, Fică a încercat să trimită balonul peste apărarea lui Dinamo, iar Raul Opruț a ratat intervenția.

Mingea a ajuns la Simao Rocha, portughezul a controlat-o excelent și a trimis-o printre picioarele lui Josue Homawoo, cu călcâiul, la Louis Munteanu.

Atacantul ardelenilor a preluat și a înscris cu un șut la colțul lung, plonjonul lui Alexandru Roșca fiind inutil.