„Acel penalty a decis meciul” Zeljko Kopic crede că Dinamo putea să obțină o remiză cu CFR Cluj: „Asta am simțit”

CFR CLUJ - DINAMO 3-1. Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul „câinilor”, consideră că penalty-ul acordat după hențul comis de Josue Homawoo (27 de ani) a făcut diferența în meciul din prima etapă a play-off-ului.

Tehnicianul croat crede că Dinamo putea pleca cu un punct din Gruia: „Așa am simțit”.

Dinamo a avut probleme în prima parte a meciului cu CFR și a încasat două goluri.

Gruparea bucureșteană a redus din diferență în repriza secundă, însă o eroare comisă de fundașul Homawoo a turnat plumb în ghetele jucătorilor lui Kopic.

CFR CLUJ - DINAMO 3-1 . Zeljko Kopic: „Acel penalty a decis meciul”

În minutul 80, Homawoo s-a îndreptat cu brațul spre o minge centrată pe partea dreaptă de Graovac. Sebastian Colțescu nu a ezitat și a acordat lovitură de pedeapsă. Kamara a transformat fără emoții și a păstrat toate cele 3 puncte în Gruia.

„CFR fost echipa mai bună în seara asta. Am încercat să preluăm controlul la mijlocul terenului, dar le-am oferit câteva tranziții celor de la CFR.

Am început mai bine în repriza a doua, am înscris, am dominat puțin, am încercat să marcăm din nou, dar a apărut acea greșeală.

Sentimentul meu era că avem meciul sub control și că puteam să egalăm, dar după golul de 3-1, meciul s-a terminat.

Am mai avut și alte șuturi, primul pe poartă a venit destul de târziu, nimeni nu se aștepta să fie ușor. Am avut sprijin uimitor din partea fanilor, am arătat câteva momente bune, dar nu a fost suficient în această seară.

Bineînțeles că e mult mai dificil în play-off, dar știam asta. Trebuie să luăm meci cu meci, să luptăm pentru ceea ce putem obține. Acel penalty a decis meciul”, a declarat Kopic la Prima Sport.

Avem grijă de asta tot timpul, să construim și pentru viitor, pentru ce vrem să facem în următorii ani. Dar asta nu înseamnă că nu vrem să luptăm în fiecare meci, pentru suporteri, pentru acest tricou. Ne gândim și la viitor, dar trebuie să avem grijă la ce facem în play-off. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

CFR CLUJ - DINAMO. Louis Munteanu, gol din pasa lui Simao Rocha

În minutul 15, Fică a încercat să trimită balonul peste apărarea lui Dinamo, iar Raul Opruț a ratat intervenția.

Mingea a ajuns la Simao Rocha, portughezul a controlat-o excelent și a trimis-o printre picioarele lui Josue Homawoo, cu călcâiul, la Louis Munteanu.

Atacantul ardelenilor a preluat și a înscris cu un șut la colțul lung, plonjonul lui Alexandru Roșca fiind inutil.