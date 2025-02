„Nu am simțit mingea” Zivulic, despre penalty-ul primit de Dinamo după hențul comis de el: „Cineva nu ne-a lăsat să câștigăm ”

DINAMO - OȚELUL 1-0. Diego Zivulic, fundașul oaspeților, spune că n-a simțit că a atins mingea cu mâna în careu la faza pentru care s-a dictat penalty, în prelungirile meciului.

Croatul susține că echipa gălățeană „nu a fost lăsată să câștige punct sau puncte” pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Meciul dintre Dinamo și Oțelul se îndrepta spre un 0-0, dar „centralul” Andrei Moroiță a dictat lovitură de pedeapsă pentru „câini” în minutul 90+7, după ce a fost sfătuit din camera VAR să revadă o fază din careul oaspeților.

DINAMO - OȚELUL 1-0. Diego Zivulic: „Nu am simțit deloc. Nici mingea, nici jucătorul”

Zivulic a criticat arbitrajul la finalul meciului din Liga 1, etapa #25.

„Nu știu de ce trebuie să vorbim pentru că eu am fost surprins că arbitrul a vrut să verifice situația.

Mi-a spus după că eu am fost acolo, eu nu am simțit deloc, nici mingea, nici jucătorul, nimic. Am crezut că mingea a fost pe gazon și a sărit la cineva în mână, eu n-am simțit-o deloc pe mâna mea.

Eu am întrebat colegii cine a atins mingea cu mâna, eu nu știam. Nu știu de ce se verifică 5 minute la camera VAR, e penalty sau nu.

Eu trebuie să felicit echipa mea, am alergat, am făcut tot ce am putut, au fost situații în care trebuie să facem mai mult, dar avem antrenor nou, care vrea să jucăm fotbal, e clar că trebuie să ne descurcăm mai bine.

Azi a fost un meci de luptă, am vrut să câștigăm punctele sau punct, din păcate, cineva nu ne-a lăsat”, a declarat Zivulic la Prima Sport.

Eu am fost în duel cu jucătorul lor și am sărit normal, am avut mâna pe spatele lui și gata. Eu n-am simțit deloc mingea. Asta este, a fost un duel. Diego Zivulic, fundaș Oțelul Galați

VIDEO DINAMO - OȚELUL: Faza acordării penalty-ului

Diego Zivulic: „Ovidiu Burcă a venit cu o altă filosofie”

Fundașul a explicat că lucrurile s-au schimbat la Oțelul după ce Dorinel Munteanu a fost înlocuit de Ovidiu Burcă.

„Nu s-a întâmplat nimic în vestiar, avem meciul următor cu Rapid, acasă, trebuie să uităm meciul de astăzi.

Trebuie să mergem înainte, să câștigăm punctele și să ne ducem mai departe. Nimic nu se schimbă. Din păcate n-am luat punctele aici, dar mergem mai departe.

E o altă filosofie față de ce am jucat până acum, a venit un antrenor nou și el cere altceva. Vrea să jucăm de la portar, fiecare antrenor are filosofia sa, noi încercăm să facem ce putem ca să facem ce vrea el”, a mai spus fundașul croat.