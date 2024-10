Andrei Nicolescu (47 de ani), administratorul special al lui Dinamo, anunță că echipa sa pregătește două noi transferuri.

GOLAZO.ro a aflat că unul dintre cei doi este Filip Benkovic (27 de ani), un fundaș croat trecut prin Serie A și Premier League.

Nicolescu a vorbit și despre situația financiară a clubului, dar și despre obiectivele pentru următoarele sezoane.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo urmează să facă noi transferuri pentru a întări zona defensivă a echipei.

Dinamo îl vrea pe Filip Benkovic

„Câinii” caută un fundaș central și un fundaș stânga, două posturi descoperite în acest moment.

„Vrem un fundaș central de picior stâng. Am suferit acolo. Dar am și câștigat un copil, pe Licsandru. Și-a dat testul de maturitate și a demonstrat că are niște calități”, a spus Nicolescu, pentru Digi Sport.

Sursele GOLAZO.ro susțin că fundașul la care se referă Nicolescu este Filip Benkovic.

Un stoper impunător cu o înălțime de 1,94m, crescut la academia lui Dinamo Zagreb. În 2018, pleca în Premier League, la Leicester, pentru 14,5 milioane de euro.

N-a reușit să se impună, fiind împrumutat la Celtic, Bristol, Cardiff și Leuven, înainte să plece în Serie A, la Udinese, în 2022.

În Italia a prins doar două meciuri, fiind împrumutat ulterior la Eintracht Braunschweig și Trabzonspor. Din vară este liber de contract.

Are un meci și pentru naționala Croației, în 2019.

La Dinamo, s-ar bate pentru postul de titular cu Răzvan Pașcalău, Răzvan Patriche, dar și Kennedy Boateng și Josue Homawoo, ambii accidentați în acest moment.

Ținta #2: fundaș stânga

După plecarea lui Costin Amzăr (23 de ani), în Dubai, la Al-Nasr, pe poziția de fundaș stânga a „câinilor” mai evoluează doar Raul Opruț, jucător adus în această vară din Belgia.

„Avem o discuție cu un fundaș stânga. E un jucător liber, vedem dacă se vor concretiza discuțiile. E un jucător străin. Am găsit puține opțiuni din România care să se muleze pe posturile pe care căutam jucători”, a spus oficialul dinamovist.

Obiectivele lui Dinamo

După startul bun de sezon al echipei, Andrei Nicolescu a anunțat că obiectivul de anul acesta al „câinilor” este clasarea pe locurile 6-8. Abia peste 3 ani, în sezonul 2027-2028, când stadionul va fi aproape finalizat, Dinamo ar urma să se lupte pentru câștigarea titlului.

Anul acesta obiectivul este 6-8, ne dorim mult locul 6, dar nu este o tragedie dacă nu-l prindem. Pentru anul viitor avem locul 5, apoi locul 3, și, când va fi stadionul gata (n.r.: 2027-2028), să ne luptăm la campionat. Andrei Nicolescu

Oficialul din „Ștefan cel Mare” a vorbit și despre latura financiară: „Și anul acesta vom fi într-un deficit, cheltuielile sunt de peste 7 milioane în acest sezon. Deficitul este mai mic anul acesta decât anul trecut”.