Dorinel Munteanu (56 de ani), antrenorul echipei Oțelul Galați, spune că jucătorii său au câștigat meritat meciul cu FCSB, scor 2-0, în etapa a treia din Liga 1.

Oțelul are parte de un început foarte bun de sezon și se află provizoriu pe primul loc în clasamentul din Liga 1, cu 7 puncte după trei meciuri.

FCSB-OȚELUL. Dorinel Munteanu: „Mă încântă jocul echipei, nu că am învins FCSB”

Tehnicianul Oțelului crede că echipa sa a fost norocoasă să scape fără gol primit în prima jumătate de oră a partidei, dar apoi a obținut o victorie „meritată” în fața campioanei en-titre.

„Mă bucur pentru băieți că au făcut o partidă bună, excluzând începutul de joc când le-am oferit celor de la FCSB ocazii de a înscrie pe niște greșeli care nu prea se mai fac în fotbal. După am echilibrat jocul, am avut contraatacuri rapide.

În repriza a doua am ieșit mult mai montați de la cabine, chiar dacă am avut avantaj de 1-0. Am reușit să ne creăm ocazii și să mai înscriem odată, golul superb al lui Cisotti.

Mă încântă jocul echipei, nu că am învins FCSB. Am câștigat meritat cu campionii României. Le doresc să se califice mai departe în Champions League”, a afirmat Munteanu, la Prima Sport.

„Am un lot mai echilibrat decât anul trecut, am soluții”

Dorinel s-a declarat mulțumit de lotul Oțelului, care îi oferă mai multe posibilități decât în sezonul precedent.

„Încet-încet echipa trebuie să fie din ce în ce mai puternică din punct de vedere fizic. Sunt foarte mulți jucători noi care au venit, vreau să se integreze rapid. Am un lot mult mai echilibrat decât anul trecut, am soluții ”, a mai afirmat antrenorul Oțelului.

Juri Cisotti: „Suntem o echipă tare, avem disciplină”

Italianul Juri Cisotti (31 de ani) a deschis scorul în minutul 44 și a explicat rezultatele excelente obținute de Oțelul în primele etape din Liga 1.

„Am pus presiune sus, au făcut greșeli și după superioritate, am șutat și am dat gol. Toate meciurile sunt diferite, am pierdut cu FCSB, acum suntem o echipă tare, avem disciplină, alergăm mult.

Ne propunem să ne întoarcem la Galați, să ne refacem și să pregătim meciul de vineri cu Hermannstadt”, a afirmat Juri Cisotti.