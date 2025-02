FCSB - Dinamo 2-1. Antrenorul gazdelor, Elias Charalambous, și-a felicitat elevii pentru atitudinea arătată în Derby de România.

Tehnicianul nu se gândește la titlu în acest moment, chiar dacă echipa este pe primul loc.

În urma acestui rezultat, FCSB este lider, cu 52 de puncte, în timp ce Dinamo ocupă locul 5, cu 45 de puncte.

Elias Charalambous recunoaște că nu echipa sa nu a avut un start foarte bun de meci, însă jucătorii au avut caracter și au reușit să obțină toate cele trei puncte.

Elias Charalambous, după victoria cu Dinamo: „Felicit jucătorii pentru atitudine”

„Nu am început așa bine, Dinamo a fost mai agresivă, dar am revenit repede. Apoi, după gol, noi am controlat meciul și am reușit să-l dăm și pe al doilea și să menținem rezultatul.

Am vorbit cu băieții. Ca victoria cu PAOK să aibă valoare, trebuia să câștigăm și astăzi. Au avut din nou atitudine și vreau să-i felicit.

Noi luăm fiecare meci pe rând. Este foarte bine pentru încrederea noastră că am ajuns din nou pe primul loc, dar sunt multe echipe în apropiere”, a declarat Elias Charalambous după meci, la Digi Sport.

Elias Charalambous: „Un singur jucător nu poate face diferența”

Jordan Gele a marcat primul său gol în tricoul celor de la FCSB. Cu toate acestea, tehnicianul dorește să scoată în evidență doar forța grupului.

„Gele și-a făcut treaba azi, a muncit mult pentru echipă. Mereu am spus că un singur jucător nu poate face diferența. Băieții au arătat că au inimă mare și au făcut totul ca să câștige”, a completat Charalambous.

VIDEO: Golul marcat de Jordan Gele