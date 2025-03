„Nu-mi place să fiu protagonist” Charalambous refuză să-i răspundă lui Șumudică + Explică remiza cu Rapid: „Am văzut oboseală”

FCSB - RAPID 3-3. Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul campioanei, pune rezultatul din prima etapă a play-off-ului pe seama oboselii pe care au acumulat-o jucătorii săi în acest sezon.

Tehnicianul cipriot a refuzat să comenteze afirmațiile lui Marius Șumudică, după ce antrenorul Rapidului a spus că FCSB nu este favorită la câștigarea titlului.

FCSB a ajuns până în optimile Europa League, iar antrenorul echipei bucureștene consideră că oboseala și-a spus cuvântul în meciul de pe Arena Națională, cu Rapid, scor 3-3.

FCSB - RAPID 3-3 . Elias Charalambous: „Am văzut oboseală”

„A fost un meci nebun, nu mă așteptam la un asemenea meci. Am dat gol, am jucat bine 20-30 de minute, dar meciul a fost nebun după ce au marcat ei.

Am avut perioade din meci când am controlat mai bine, dar nu am ținut bine de minge. Am arătat puțină oboseală astăzi. Puteam să controlăm situația mai bine.

Imaginea de ansamblu a echipei noastre nu a fost fidelă valorii pe care o avem. Băieții nu s-au oprit, au reușit să înscrie al treilea gol și am avut ocazia să facem 4-3. Cred că e un rezultat corect.

Suntem fericiți pentru Bîrligea că a marcat și a dat un assist, a lipsit mult timp. Cisotti face o treabă foarte bună din prima zi în care a venit aici.

Nu suntem obișnuiți să primim atât de multe goluri, de asta spun că mi se pare că am văzut oboseală, nu numai fizică, ci și psihică. E normal, dar e bine că avem timp să ne refacem, vom aborda altfel meciurile următoare.

Ne dorim să câștigăm toate meciurile. La cum au evoluat lucrurile, am câștigat un punct după ce am fost conduși”, a spus Charalambous la Digi Sport.

Vedeți câte goluri sunt înscrise din fazele fixe, lucrăm mult și încercăm să marcăm cât mai des în acest meci, este un aspect foarte important al acestui sport. Elias Charalambous, antrenor FCSB

Elias Charalambous: „Protagoniștii fotbalului sunt jucătorii”

Sursele GOLAZO.ro susțin că Marius Șumudică i-ar fi zis lui Charalambous că Rapid a jucat pentru CFR Cluj. Cipriotul n-a vrut să comenteze situația. Despre subiect a scris și digisport.ro.

„Protagoniștii fotbalului sunt jucătorii, nu-mi place să ies în față, să fiu eu protagonistul, mai bine îmi țin gura închisă după meciuri, prefer să nu vorbesc despre ce am auzit, mai bine țin pentru mine”.

FCSB - RAPID 3-3 . Andrei Borza, eliminat

FCSB - RAPID 3-3 . Cartonașe galbene pentru Elvir Koljic și Marius Șumudică