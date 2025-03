„Suntem un popor needucat” Activistul rom Ciprian Necula explică de unde izvorăsc  scandările rasiste prezente la meciul FCSB - Rapid

Meciul FCSB - Rapid, scor 3-3, a fost umbrit de scandările rasiste ale galeriei roș-albastre. Șumudică a spus că a vrut să scoată echipa de pe teren.

Aceeași scandare rasistă s-a auzit și luna trecută, din gurile a zeci de copii, la un eveniment dintr-un mall la care era prezent Tavi Popescu.

De unde apar astfel de comportamente și cum pot fi ele combătute? Răspunde Ciprian Necula, activist rom și profesor la SNSPA.

Peste 20.000 de oameni au scandat aseară, la partida din prima rundă a play-off-ului Superligii, FCSB – Rapid, „am avut și vom avea mereu boală pe țigani”.

Și înainte de meci, și în timpul meciului, de mai multe ori. Dar mesajul rasist nu l-a convins pe arbitrul întâlnirii, Horațiu Feșnic, să întrerupă partida pentru a-i forța pe suporteri să înceteze.

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu unul dintre cei mai cunoscuți activiști romi, Ciprian Necula, președintele Roma Education Fund, pentru a vedea care sunt căile eficiente de combatere a rasismului.

Ciprian Necula: „Românii se cred superiori țiganilor”

Aseară, la FCSB – Rapid, s-a auzit din nou acea scandare rasistă. Cum credeți că poate fi depășit acest comportament?

Eu sper că generația tânără să vină cu o altă perspectivă. Deși, atunci când vine vorba despre sport, orice slogan e preluat fără probleme de toți cei de pe stadion, indiferent de cum ar fi el. Avem discuția asta încă din anii ‘90, când cei din galeria Stelei, pe vremea aceea, scandau la fel. Ba chiar și cu „moarte țiganilor!”.

Și cum ...

Problema e că îl jignești pe un om făcându-l într-un fel. E, această particularizare, țigan, mai ales în spațiul românesc, e peiorativă și discriminatorie. Chiar dacă ei (n.r. - galeria FCSB) pot spune că fac referire la o altă galerie, e o aberație cât casa, pentru că eu, care nu sunt suporter, nu percep asta așa. Ci este o referire la o altă categoria etnică, o referire absolut jignitoare și rasistă. Care menține o stare de tensiune între romi și neromi. Și o perpetuează istoric.

Cum luptăm cu aceste manifestări, care, vedem, încep să se vadă și în societate, la nivel macro. Pare că magma clocotește, iar vulcanul e gata să erupă.

Cred că CNCD-ul este depășit de situație. Orice amendă, intervenție a acestei instituții e irelevantă. Se pot reglementa anumite lucruri și prin CNCD, desigur, dar mi se pare prea puțin. Grupările de extremă dreapta și-au găsit locul în galeriile cluburilor sportive. Susținători ai fascismului, brigăzile Blood and Honor, Honor et Patria, și-au găsit găzduire în rândurile suporterilor.

Găzduire și supapă. Pentru că suntem tentați să ne uităm la ei cu ideea că „e fotbal, nu e teatru, se mai strigă, ce să facem?!”.

Exact, și supapă. Violența colectivă se manifestă pe stadion, în tribune, verbal, uneori fizic, și se pot transfera foarte ușor în stradă. Doar am văzut cu toții incidentul de zilele trecute cu răsturnarea mașinii DigiTV (n.r. - la un miting al simpatizanților lui Călin Georgescu). Asocierea galeriilor sportive cu mișcări de extremă dreapta nu e doar în România.

În România, ținta rasismului nu este refugiatul, imigrantul, ca în alte părți, ci romii. Istoric, românii s-au crezut tot timpul superiori țiganilor, deci asta înseamnă, pentru cei mai mulți, că le pot spune ce vor, pot să-i jignească. Ciprian Necula

Cum ne apărăm de scurgerea tensiunilor din stadioane în societate?

Tensiunea din sport este reflectată de cea din societate, fără îndoială. Este la cote nemaivăzute după anii ‘90. Este prezentă la locul de muncă, în familii. Soluțiile sunt pe termen lung. Adică educația. Generația tânără este mai tolerantă, mai deschisă, mai empatică. Vorbesc de majoritate, nu de cazuri particulare. Educația din școală e esențială. Vi se pare ciudat că a venit acel candidat (n.r. Călin Georgescu) să ne spună că dacii erau cei mai cei având în vedere ce istorie se învață la școală? Sau că Ștefan cel Mare i-a bătut când a vrut pe turci? Iar aceste episoade nu tocmai conforme cu adevărul ne ating la emoție, la mândrie.

Ciprian Necula: „Și șefii de galerii sunt responsabili”

Suntem un popor eminamente senzitiv, emoțional?

Nu cred că asta e neapărat important. Ci faptul că suntem un popor needucat. Nu cred că suntem, la nivel macro, mai mult sau mai puțin senzitivi decât alte popoare. Dar diferența se face la nivel de educație.

Bun, dar nefiind educați, nici nu ne putem recunoaște emoțiile, senzațiile, ca atare și nici nu le putem gestiona matur.

Da, asta da. Educația îți aduce un plus de rațiune și așa poți discerne între ce e ok să scandezi, în cazul nostru, și ce nu. Te gândești la ce implică, dacă e rasistă sau nu. Dacă e jignitoare sau nu. Sunt convins că mulți dintre cei care au strigat „am avut și vom avea mereu boală pe țigani” or să spună că ei au prieteni țigani, deci nu sunt rasiști. Generația tânără poate schimba lucrurile, dar numai atâta vreme când nu preia vechiul.

Apropo de generația tânără. Acum mai bine de o lună, Tavi Popescu, fotbalist al celor de la FCSB, a luat parte la un eveniment public. Zeci de copii au început să scandeze mesaje rasiste, iar jucătorul le-a cerut organizatorilor să-i oprească.

Asta e foarte bine. E un semnal puternic că nu e în regulă. Dar să știi că generațiile tinere nu fac decât să reproducă ce văd, aud, la generațiile anterioare. Orice individ are nevoie de o apartenență la un grup. Mediul colectiv scoate la iveală această hiper agresivitate. Când sunt singuri, cei mai mulți dintre ei sunt pașnici.

În colectivitate te poți exprima în voie pentru că te simți în siguranță. Și nici nu ai responsabilitatea individuală. Acest fenomen de turmă îi face chiar pe unii dintre romii din alte galerii, decât cea a Rapidului, să strige „am boală pe țigani”. Vă dați seama?! Ciprian Necula

Spuneți că pe termen lung trebuie să ne bazăm pe educație. Deși e într-o continuă diluare din anii ‘90 încoace. Dar pe termen scurt?

Cred că ar trebuie ca ordonanța 21/2000, cea în baza căreia nu s-a aprobat candidatura lui Călin Georgescu, să fie folosită mai des. Pentru că propagarea rasismului, xenofobiei și a urii sunt condamnate penal în România. Dar statul român trebuie să fie mai drastic cu aplicarea legilor. Deși nu-s adeptul coerciției extreme, atunci când vine vorba de astfel de fenomene, care de 35 de ani nu sunt ținute în frâu, ba, mai mult, înfloresc, trebuie să acționezi. Dacă nu există o atitudine tranșată a autorităților, atunci nu ne văd bine.

La fotbal se pot suspenda suporterii care au scandat astfel de mesaje rasiste. Chiar și pe viață.

Da, dar când scandează 1.000, 5.000? Cum îi identifici ca să-i suspenzi? Ca să nu mai spun că aceia care sunt suspendați devin eroi. Uite, i-au interzis pentru că și-au susținut echipa. Ei nu înțeleg că acele scandări sunt rasiste. Cine să-i învețe? Deci nu cred că suspendările ajută prea mult asta. Poate dacă doar sunt condamnări serioase. Sau dacă sunt luați la întrebări șefii de galerii, care, cel puțin teoretic, sunt responsabili de ce se scandează, nu? Pentru că instigă. Avem marșurile de la Tâncăbești, cu mesaje naziste, uniforme legionare, tot ce trebuie. Și noi ne-am trezit de abia în acest an să le luăm în seamă.