Bani pentru campioni  Elisabeta Lipă, președinta Agenției Naționale pentru Sport, promite că va încerca să mărească rentele viagere de care se bucură sportivii români

Lipă, multiplă campioană olimpică, răspunde „acuzațiilor” lansate de Eduard Novak, care spune că șefa ANS „nu sprijină” marii campioni

Elisabeta Lipă declară că va face demersurile necesare pentru a fi ajusteze sumele pe care le iau acum, lunar, sportivii români medaliați la JO, Mondiale și Europene

După două luni de la terminarea Jocurilor Olimpice, acolo unde țara noastră a ocupat locul 23 în clasamentul pe medalii, a apărut o nouă controversă în sportul autohton.

De data aceasta legată de rentele viagere pe care le primesc sportivi medaliați la JO. Acestea nu au mai fost ajustate din 2017, iar de atunci și până acum, economia României a suferit modificări.

În legea sportului din 2000, atunci când ministru era Crin Antonescu, au apărut prima dată aceste rente. Ele erau, și sunt, calculate urmând un algoritm ce ia în calcul:

salariul mediu brut pe economie

numărul și „strălucirea” medaliilor obținute la JO

doar medalii de aur câștigate la Campionate Mondiale și Europene

Elisabeta Lipă: „O să vină și rândul rentelor viagere”

Așa cum spuneam, din 2017 aceste rente viagere s-au plafonat, iar câteva dintre sportivele noastre de elită, precum Anca Pătrășcoiu, primesc doar 3.493 de lei.

Asta în timp ce inflația a crescut semnificativ în ultimii șapte ani. Doamna Pătrășcoiu este prima medaliată a natației românești la Jocurile Olimpice, obținând bronz în proba de 200 metri spate la ediția Los Angeles 1984.

Eduard Novak, fost Ministru al Sportului în perioada 2020-2023, a lansat un atac la adresa Elisabetei Lipă, actuala șefă a Agenției Naționale pentru Sport, pe acest subiect.

El a întrebat-o, într-o postare făcută pe pagina sa personală de Facebook, cum „puteți fi indiferentă la tragedia altor campioni?”.

Într-un scurt interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, Elisabeta Lipă dorit să precizeze câteva aspecte.

Bună ziua, doamna Lipă. Domnul Novak spune, pe Facebook, că rentele viagere ale campionilor noștri sunt extrem de mici. Credeți că...

Cred că e o glumă ce spune domnul Novak! A uitat, probabil, că a fost ministru vreo 3 ani de zile. Ce a făcut ca să le schimbe? Chiar eu am vorbit cu el ca să facem demersuri și să se crească rentele viagere. Nu știu exact ce a scris, dar e urât din partea lui. Sau poate a început campania electorală.

Și de ce nu s-a schimbat nimic în acei ani de care pomeniți?

Să stai trei ani în fruntea unei instituții și apoi să vii să spui că Lipă nu face nimic... Păi, eu am un an de zile aici. An în care obiectivul principal a fost legat de Jocurile Olimpice. Am vrut să nu mai fim pe locul 46, 47 în lume și am terminat pe 23 în clasamentul pe medalii.

M-aș bucura să fie mărite aceste rente viagere. O să vorbesc și cu eu Elisabeta ca să vedem ce se poate face. Eu am vorbit și cu Novak atunci când era ministru, dar nu s-a întâmplat nimic. Maricica Puică, campioană olimpică atletism

Elisabeta Lipă: „Vom încerca să le mărim”

Bun, dar unele sume câștigate de sportivi ai României sunt mici.

Eu nu știu asta? O să vină și rândul rentelor, credeți-mă! Dar eu nu pot să le încep pe toate și să nu mă țin de nimic. Nu e stilul meu și nici nu mi-am propus să mă schimb la vârsta asta. Sunt niște priorități acum, dar va veni și rândul rentelor. Promit!

Domnul Novak a spus că doamna Anca Pătrășcoiu ia doar 3.493 lei. Iar „în aceeași situație sunt Doina Melinte și Maricica Puică”.

Cum să ia Doina Melinte doar 3.493 de lei? Rentele sunt publice. Doina face parte dintre cei cu rentă maximă. Iar Anca Pătrășcoiu are un bronz la Los Angeles și ia banii pentru acea performanță. Asta deocamdată. Dar mai bine nu mai spun nimic despre ce a scris domnul Novak.

Deci vor fi schimbări în privința acestor sume, doamna Lipă?

Vă repet. O să vină rândul și rentelor viagere. O să vedem ce putem face pentru a le îmbunătăți. Dar asta nu o poate face doar Lipă, singură, pentru că altfel aș fi făcut-o deja. Însă voi încerca, așa cum am făcut-o și în trecut, să le mărim.