Promisiuni degeaba?  Jucătorii Stelei '86 s-au întâlnit cu Lipă pentru a cere indemnizații de merit . Ce a spus Gabi Balint după discuție

Elisabeta Lipă (60 de ani) i-a primit în audiență pe câțiva dintre jucătorii legendari ai Stelei din echipa care a jucat finala Cupei Campionilor în 1986.

Foștii fotbaliști au discutat despre cum ar putea intra și generația Steaua '86 pe lista foștilor sportivi care primesc indemnizații de merit din partea statului.

După întâlnire, Gabi Balint a anunțat că fostul tehnician Emeric Ienei a obținut, recent, dreptul de a primi indemnizație de merit.

Tudorel Stoica, Gabi Balint și Miodrag Belodedici s-au întâlnit cu Elisabeta Lipă pentru a discuta despre indemnizațiile de merit pentru sportivi.

Vorbind și în numele celorlalți colegi de generație, cei trei au transmis că li se pare corect să fie adăugați toți pe lista beneficiarilor de indemnizații de merit. Până acum, doar Duckadam, Iovan, Bumbescu și Majearu au reușit să intre pe listă, depunându-și dosarele individual, cu ani în urmă.

Ei primesc lunar 6.240 de lei, echivalentul a 3 salarii minimen nete pe economie, dar calculul se face la nivelul din 2019, din rațiuni de economie la buget.

Totuși, fostii campioni ai Europei nu au plecat cu prea multe promisiuni de la întâlnirea cu Lipă. Asta pentru că, așa cum nota GOLAZO.ro în urmă cu câteva zile, cadrul legislativ este foarte restrictiv și lista celor 115 beneficiari din sport e aproape imposibil de extins.

Elisabeta Lipă: „Toți sunt adevărați eroi ai sportului românesc”

Conform comunicatului ANS, Elisabeta Lipă a ascultat propunerea foștilor fotbaliști ai Stelei și le-a prezentat detalii privind cadrul legal pentru acordarea indemnizației de merit.

În cadrul aceleiași întâlniri, Lipă "și-a reiterat deschiderea și sprijinul instituțional în realizarea tuturor demersurilor legale posibile", dar din comunicatul transmis de Agenția Națională pentru Sport lipsesc măsurile concrete, deși laudele la adresa câștigătorilor CCE sunt nenumărate.

„Am rememorat astăzi, împreună cu marii noștri sportivi, momentele legendare din finala de la Sevilla, când Steaua București a reușit să învingă echipa FC Barcelona și să devină prima echipă din Europa de Est care cucerea acest prestigios trofeu, aducând astfel onoare României.

Performanța lui Helmuth Duckadam, care a apărat 4 lovituri de departajare consecutive, este înscrisă pentru totdeauna în istoria sportului , la fel ca și golurile marcate de Marius Lăcătuș și Gavrilă (Pele) Balint sau contribuția deosebită a lui Victor Pițurcă și a celorlalți membri ai echipei. Toți sunt adevărați eroi ai sportului românesc”, a declarat Elisabeta Lipă, potrivit ANS.

După întâlnire, Gabi Balint a oferit detalii despre discuțiile cu șefa ANS.

„Da, m-am întâlnit cu doamna Lipă, dânsa în calitate de președinte al Agenției Naționale pentru Sport. Am fost cu Belo și cu Tudorel Stoica, dar am vorbit în numele multora dintre colegi.

Am discutat cu doamna Lipă, am depus formele, am aplicat pentru a obține indemnizația de merit, iar acum așteptăm să vedem dacă se aprobă”, a declarat Gabi Balint la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

„Am depus tot ce trebuie, acum așteptăm să vedem ce răspuns va da Ion Aurel Pop, președintele Academiei Române.

Sunt 1.600 de astfel de indemnizații, dar distribuite pe foarte multe ramuri. Din sport sunt 114 pensii, iar din fotbal doar șase. Mă bucur că recent i s-a aprobat și lui Emeric Ienei.

Noi am aplicat pentru aceste indemnizații, deoarece nu ne încadram la rente viagere. Acelea se acordă doar pentru medaliați olimpici ori campioni mondiali și europeni”, a continuat fostul jucător.

Conform lui Balint, în cadrul întâlnirii Elisabeta Lipă a subliniat că va „face tot ce depinde de ea” pentru a-i ajuta pe componenții marii echipe a Stelei să beneficieze de indemnizații de merit.

„Doamna Lipă mi-a spus că noi toți merităm să primim indemnizația și că va face tot ce depinde de ea pentru a ne ajuta”, a completat Gabi Balint.

Ce sunt indemnizațiile de merit

În acest moment, valoarea unei astfel de indemnizații se ridică la 6.240 de lei net pe lună. Legea care o reglementează este în vigoare din 2002, iar suma respectivă se acordă „pentru realizări deosebite şi pentru recompensarea unei activităţi de notorietate în domeniul culturii, ştiinţei şi sportului”.

Pe listă sunt 1.650 de beneficiari. Sportului i-au fost alocate doar 115 locuri și, până acum, numărul nu a putut fi mărit, astfel că alte câteva zeci de sportivi sunt în așteptare.

„Din păcate, pe listă intră un nume nou doar atunci când moare cineva de pe lista inițială”, a explicat o sursă din sistem.

În afara lui Ștefan Iovan, Helmuth Duckadam, Adrian Bumbescu și Mihail Majearu, membri ai generației Steaua ‘86 care și-au depus singuri dosarele și au fost acceptați cu ani în urmă, pe lista actuală mai sunt doar doi oameni din fotbal: Dudu Georgescu (fotbalist la Dinamo și la națională, dar și golgeterul all-time al Ligii 1) și Ioan Igna (fost mare arbitru).

Cum se acordă indemnizațiile de merit

Foștii sportivi care aspiră la aceste indemnizații de merit trebuie, conform legii, „să fi obţinut cel puţin 4 medalii la campionatele europene, campionatele mondiale de seniori sau cel puţin 2 medalii la jocurile olimpice, la sporturile individuale, sau cel puţin o medalie, pentru sporturile de echipă, la cupe europene, cupe mondiale, campionate europene, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice”. Și „să se afle într-o stare precară de sănătate sau să aibă o invaliditate permanentă, certificată potrivit legii”.

Dar pe listă nu sunt doar foști sportivi campioni, ci și antrenori, arbitri, cadre medicale şi cercetători. Plus „alte personalităţi care au participat la acţiuni externe deosebite de promovare a imaginii României”.

Campionii Europei se pot încadra și la prima categorie, dar și la aceasta din urmă, câștigarea CCE din 1986 fiind cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc.