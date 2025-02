Oțelul - Rapid 1-1. Elvir Koljic (29 de ani), noul atacant al giuleștenilor, a debutat pentru formația lui Șumudică și a semnat două ratări monumentale.

Elvir Koljic a bifat primele sale minute în tricoul Rapidului, însă evoluția sa n-a fost deloc una convingătoare.

Elvir Koljic: „Nici nu știu cu ce am lovit minge”

Atacantul bosniac a semnat una dintre cele mai mari ratări din actuala ediție de campionat.

Borza a centrat din tușă, Koljic nu și-a făcut pașii și, din câțiva metri, cu toată poarta în față, a reluat mingea peste bara transversală.

„Un meci de luptă, pe un teren greu. Eu zic că meritam să luăm cele trei puncte. Am avut ocaziile mai clare și îmi pare rău că nu am câștigat.

Nici nu știu cu ce am atins mingea. Am atacat, a lovit gazonul, mi-a sărit, nu știu cu ce am dat. Nu am văzut faza.

Da, mi s-a mai întâmplat o dată. Asta e. Au ratat și jucători mai buni. Trebuie să prind încredere și să marchez la meciurile următoare”, a declarat Elvir Koljic după meci, la Prima Sport.

Elvir Koljic a explicat de ce nu a ajuns la FCSB

După șase ani și jumătate, Elvir Koljic a părăsit-o pe Universitatea Craiova și a semnat cu Rapid. Atacantul recunoaște că nu i-a fost deloc ușor, însă a fost primit foarte bine în Giulești.

Koljic ar fi putut ajunge la FCSB, însă mutarea a picat din cauza unor neînțelegeri între patroni, din spusele jucătorului.

„Da, au fost și niște oferte. Eu zic că am ales oferta cea mai bună. Știam cine e Rapid, ce lot au, jucătorii m-au primit foarte bine. După o zi de antrenament, am acumulat bine. Din păcate, nu am reușit să marchez.

Sigur, nu știu ce să vă spun despre FCSB. Mai bine îi întrebați pe cei de sus, pe domnii Rotaru și Becali. Eu, din am înțeles, nu s-au înțeles domnii Rotaru și Becali.

A fost greu să plec de la Craiova. A trecut timpul repede. Eu vreau să le mulțumesc băieților, staff-ului, celor care au trecut pe acolo și le urez succes în continuare”, a completat Elvir Koljic.

Și pentru asta vreau să mulțumesc. Domnul Șumudică știe ce calitate am. A avut probleme cu atacanții. Eu am venit ieri, e puțin greu să intri. Mi-a spus să am încredere în mine, că o să marchez. Dacă nu azi, meciul următor. Să prind încredere în mine. Elvir Koljic