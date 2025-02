„Ar fi plecat toți” Erik ten Hag, despre dificultățile de comunicare cu starurile lui United: „Noi aveam obrazul mai gros”

Antrenorul olandez Erik ten Hag (55 de ani) a vorbit deschis despre problemele pe care le-a întâmpinat la Manchester United, cu staruri mult prea sensibile în fața criticilor.

Erik ten Hag a fost concediat de Manchester United în luna octombrie a anului 2024, fiind înlocuit cu portughezul Ruben Amorim.

Batavul s-a remarcat mai mult sub aspecte negative, cum ar fi rezultate mult sub așteptări sau scandaluri cu starurile din echipă. În special,conflictele cu Cristiano Ronaldo și Jadon Sancho.

Ten Hag, despre mandatul la United: „Dacă aș fi folosit acea abordare, ar fi plecat toți”

Erik ten Hag a recunoscut că una dintre cele mai probleme pe care le-a avut la Manchester United a fost gestionarea vestiarului.

În special, dialogul pe care l-a avut cu starurile sale de atunci, care nu primeau deloc bine criticile.

„Jucătorii se raportează la media, la reacțiile fanilor, la rețelele sociale. Toate acestea afectează jocul lor. Pentru unii, este un lucru pozitiv. Pentru alții, negativ. Generația asta se luptă cu critica.

Poate fi greu, dar aceasta este provocarea: același mesaj, livrat diferit. Altfel, s-ar simți umiliți.

În cei 22 de ani ca antrenor, înveți. La început, în primul an, am încercat abordarea severă. Nu a funcționat. Te adaptezi, comunici mai blând, dar nu mai puțin ferm, ci doar cu mai multă grijă. Generația noastră găsea asta mai greu. Această generație are nevoie de acest lucru”, a declarat Ten Hag, conform The Mirror.

Ten Hag: „Generația mea avea obrazul mai gros”

Ten Hag crede că dacă ar fi aplicat la Manchester United tacticile pe care alți antrenori le-au aplicat cu el, pe vremea când era jucător, toți jucătorii și-ar fi cerut plecarea de pe Old Trafford a doua zi.

„ Generația mea avea obrazul mai gros. Puteai fi mult mai direct cu noi. Dacă aș fi folosit acea abordare acum, i-aș fi demotivat. Ar ajunge la Resurse Umane (n.r. - ar pleca) a doua zi.

Noi o vedeam ca pe un dar pe care voiai să-l dezvolți, să-l îmbunătățești. Vechea metodă era mai eficientă. Știai unde stai și ce trebuie să repari. Acum, trebuie să fii mai tacticos pentru același rezultat”, a completat Ten Hag.

Ten Hag e dornic să antreneze din nou

Antrenorul este liber de contract după despărțirea e Manchester United, însă nu se plictisește. Lucrează alături de oamenii din familia sa, dar lasă de înțeles că este nerăbdător să se întoarcă pe bancă.

„Sunt atât de multe lucruri pe care aș putea să le fac. Poate în fotbal, într-o poziție nouă ca antrenor. Este o opțiune. Și poate ceva complet diferit.

Lucrez de curând cu frații mei. Avem propria noastră companie. Sau mai degrabă, ei au propria lor companie, împreună cu tatăl nostru. Este și asta ceva ce îmi place să fac, iar acum pot să-i acord mai multă atenție și este foarte distractiv”, a conchis Ten Hag.