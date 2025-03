Dorinel Munteanu (56 de ani) a cântărit șansele pe care le are campioana României în „optimile” Europa League.

FCSB - Lyon va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, joi, cu începere de la ora 19:45.

Dorinel Munteanu a înfruntat-o pe Olympique Lyon când o antrena FCSB, iar echipa sa a cedat cu 0-2 în duelul din faza grupelor Ligii Campionilor, disputat pe 5 noiembrie 2008.

FCSB - Lyon. Dorinel Munteanu: „Șansele sunt egale. FCSB poate să iasă învingătoare”

„Am fost pe banca Stelei, la momentul respectiv, a lui FCSB. Am venit de la U Cluj și am jucat la Lyon, am pierdut cu 2-0 meciul de acolo. Era Benzema atacant, erau jucători foarte valoroși. Au avut o echipă foarte bună.

Eu cred că FCSB va face o partidă bună, înclin să cred că șansele sunt egale, chiar dacă Lyon este o echipă de tradiție.

FCSB e într-o formă foarte bună, au făcut partide bune și au un lot echilibrat. Cred că din această dublă poate să iasă învingătoare”, a declarat Dorinel Munteanu, la Liga Digi Sport.

8 meciuri a rezistat Dorinel Munteanu pe banca celor de la FCSB în sezonul 2008-2009, ultimul său joc fiind pe 10 decembrie, într-o înfrângere cu 0-1 împotriva celor de la Fiorentina

Olympique Lyon - FCSB 2-0, pe 5 noiembrie 2008:

Lyon : Lloris - Reveillere, Cris, Boumsong, Grosso - Makoun, Toulalan, Juninho - Keita, Benzema, Ederson

: Lloris - Reveillere, Cris, Boumsong, Grosso - Makoun, Toulalan, Juninho - Keita, Benzema, Ederson FCSB: Zapata - Ogăraru, Goian, Ghionea, Marin - Rădoi, Gomes - Nicoliță, Stancu, Szekely - Kapetanos

Cele două goluri au fost înscrise de Juninho Pernambucano şi de Anthony Reveillere.

Dorinel Munteanu în 2008. Foto: Imago

FCSB, record negativ în patru întâlniri cu Lyon

De-a lungul istoriei, FCSB și Lyon s-au mai întâlnit de patru ori în competițiile europene.

Cele două formații s-au înfruntat în grupele Champions League în sezoanele 2006-2007 și 2008-2009.

Din cele patru întâlniri, FCSB a reușit să scoată doar un egal, scor 1-1, în sezonul 2006/2007.

În celelalte trei confruntări, Lyon a câștigat cu 3-0, 5-3 și 2-0.

Prețul biletelor pentru meciul FCSB - Lyon

Arena Națională se anunță a fi arhiplină joi, peste 30.000 de bilete fiind vândute în primele 3 ore de la punerea în vânzare.

Prețul biletelor:

PELUZA - INEL 3 - 40 LEI

PELUZA - INEL 2 - 50 LEI

PELUZA - INEL 1 - 60 LEI

TRIBUNA 1 - INEL 3 - 75 LEI

TRIBUNA 1 - INEL 2 - 100 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 3 - 75 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 2 - 100 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 1 - 150 LEI

VIP 3 - 300 LEI

VIP 2 - 450 LEI

VIP 1 - 600 LEI