Mihai Stoica (59 de ani), președintele Consiliului de Administrație al lui FCSB, a reacționat în urma declarațiilor lui Claudiu Tudor, președintele celor de la Petrolul Ploiești.

Oficialul campioanei și-a cerut scuze după ce declarase că Petrolul Ploiești ar trebui să piardă la „masa verde” meciul cu Universitatea Craiova, din cauza gazonului deplorabil.

Replica prahovenilor nu a întârziat să apară, iar Claudiu Tudor a vorbit despre meciurile organizate de FCSB, inclusiv cel cu formaţia ploieşteană din turul acestui sezon, în care gazonul a arătat dezastruos.

Mihai Stoica: „Îmi fac mea culpa”

Mihai Stoica a reacționat după ce a văzut declarațiile lui Claudiu Tudor și i-a dat dreptate președintelui Petrolului.

Totodată, oficialul de la FCSB a vorbit și despre costurile pe care le suportă roș-albaștrii la partidele disputate pe teren propriu.

„Are dreptate, are 100% dreptate. Poate am fost şi eu prea dur în exprimare şi nu e vina lor, doar că nu îţi vine să joci fotbal pe mâzga aia, dar are dreptate Claudiu Tudor, nu am jucat în Ghencea în condiţii normale.

Eu mă refeream doar la Arena Naţională, îmi fac mea culpa.

În afară de CFR, care are stadion, nu are nimeni stadion, pentru că stadionul e prea scump. Că mulţi spun că de ce nu face Gigi stadion... costă prea mult, cum să construiască un stadion de 100 de milioane?

Costă prea mult organizarea. Oameni buni, noi plătim firmă de stewarzi între 20.000 şi 50.000 de euro. Cum să plăteşti stewarzii cu 50.000 de euro? Este uluitor, mult prea mult! Pentru că Jandarmeria spune că atâți stewarzi trebuie să fie”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Ce a declarat Claudiu Tudor

„E ușor să vorbești când îl ai în spate pe Gigi Becali, cu forța și disponibilitatea lui financiară.

Dacă era președinte la Oțelul, nu mai spunea că trebuie să pierdem noi cu 3-0.

Dar să nu uite cei de la FCSB că în tur, am jucat cu ei pe Ghencea, pe un teren departe de pretențiile unei campioane. Și din cauza gazonului mizerabil de acolo, care nu a fost afectat de vreme, am pierdut un fotbalist pentru șapte-opt luni. Baiano și-a rupt ligamentele la meciul cu ei.

Să nu uităm că echipa la care dumnealui este angajat a fost de nu știu câte ori rușinea Europei din cauza gazonului pe care alte echipe au fost nevoite să evolueze. Meciul cu Valencia și destule altele. Și atunci n-a mai cerut să piardă cu 3-0.

Din păcate, noi nu am putut controla vremea. A plouat trei zile la Ploiești în continuu. Administratorii stadionului au făcut tot ce au putut.

Mijloacele sunt însă reduse. Și pe noi ne-a incomodat terenul. Să nu uităm că, exceptând meciul cu Dinamo, suntem neînvinși acasă.

Și faptul că am făcut egal ne-a costat ieșirea din play-off”, a declarat Claudiu Tudor ieri, pentru prosport.ro.

Ce declarase inițial Mihai Stoica

„Nu e normal ca unele echipe să ofere adversarilor astfel de condiții, ca la Sibiu, unde e gazon impecabil, ca pe Arenă, ca la Arad, ca la Sepsi, iar altele nu.

Alții ar trebui să piardă meciurile cu 3-0, la masa verde. Ei trebuie să-și facă gazoanele, nu primăriile. FCSB plătește pentru gazon pe Arenă, nu primăria.

Nu îți bate joc de cei care vin să joace. Să fi fost în locul Craiovei… Păi la Iași nu a putut să joace și a pierdut. La Ploiești a făcut egal. Ăsta nu e fotbal. La Sibiu a fost un meci excelent, uite aici condiții pentru decembrie, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.