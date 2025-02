Un boxer a făcut contestație după ce a pierdut finala campionatului național. El a acuzat jocuri de culise în favoarea adversarului său

Biroul Federal a analizat cererea și a revăzut meciul. Membrii au votat 9-2 în favoarea sportivului declarat inițial învins.

Decizia a fost publicată pe siteul oficial al FRB, dar președintele Vasile Cîtea refuză să o pună în aplicare. Și scandalul continuă.

Explicațiile surprinzătoare ale șefului Federației, în rândurile de mai jos.

Federația Română de Box e în mijlocul unei controverse majore. Președintele și șeful Comisiei de Arbitri sunt acuzați de abuz și jocuri de interese, iar cazul respectiv a ajuns inclusiv pe masa președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

Ce s-a întâmplat: „Arbitrii au furat în finală!”

La finalul anului trecut, la Tg. Mureș, s-au disputat Campionatele Naționale de Box. În finala categoriei 75 kg, au luptat Sorin Căliniuc, care aparține de un club din București și Alexandru Buleu, de la SCM Constanța.

Arbitrii au acordat victoria ultimului pugilist, scor 3-2, însă antrenorul lui Căliniuc a făcut contestație.

“Decizia arbitrilor a fost contrară situației din ring, o hotărâre vădit părtinitoare“, a scris în contestație Aurelian Ștefan Tănăsescu, președintele clubului ACS Estefano din București și antrenorul lui Căliniuc.

Contestația a ajuns pe masa Federației, care a analizat-o în cadrul Biroului Federal, din 19 decembrie. Decizia?

“Se aprobă vizionarea meciului de la finala CN de seniori, dintre Căliniuc și Buleu. În urma vizionării meciului, se propune votarea câștigătorului întâlnirii. Cu o decizie de 9-2, câștigător este desemnat Sorin Căliniuc”.

Acesta este textul pe care Federația de Box l-a publicat pe site-ul său oficial. Cele două voturi în favoarea sportivului care fusese desemnatc câștigător în ring au venit de la Vasile Cîtea (președintele Federației) și Cristian Ciornia (șeful Comisiei de Arbitri).

În rest, după vizionarea celor 3 reprize, toți ceilalți 9 membri, printre care nume mari ca Relu Auraș și Adrian Lăcătuș, au votat pentru întoarcerea deciziei din ring.

Însă în cele aproape două luni scurse de atunci, Federația de Box a refuzat să pună în aplicare hotărârea și să-i acorde titlul de campion național lui Sorin Căliniuc.

VIDEO - meciul de box care a declanșat scandalul

GOLAZO.ro are înregistrarea integrală a meciului în cauză. Cele 3 reprize pot fi văzute mai jos. Sportivul în albastru e Sorin Căliniuc, iar cel în roșu e Alexandru Buleu.

Ce spune președintele FB Box: „A fost o greșeală că am vizionat meciul în Biroul Federal”

Bună ziua, domnule Cîtea. Să vorbim despre meciul dintre Sorin Căliniuc și Alexandru Buleu. Unde s-a greșit, la masa arbitrilor sau ulterior, în cadrul Biroului Federal care a reanalizat partida și a desemnat alt câștigător?

Vă răspund punctual. Decizia de la ring a fost de 3-2 pentru Buleu, deci un meci foarte echilibrat. Asta spun oamenii care au fost acolo și l-au văzut. Nu era nicio supărare dacă câștiga unul sau altul. Dacă ar fi câștigat Căliniuc, probabil antrenorul lui Buleu ar fi făcut tevatură, reclamații și acțiuni. E dreptul lor să facă această chestie (n.r. se referă la contestația lui Căliniuc), dar nu e în regulă pentru ce ne chinuim să facem noi la federație … Păi, federația era praf când am luat-o eu (n.r. în 2016), iar acum suntem în primele federații în topul ANS, ca activitate. E păcat că a fost un incident ca acesta, se întâmplă frecvent, nu numai la competiții naționale. Nu pot câștiga amândoi, din păcate. Campion este doar unul, cel mai bun dintre toți.

Bun, dar Biroul Federal e de altă părere, a votat 9-2 pentru boxerul declarat învins în ring.

Domnule, doar noi doi, eu și domnul Ciornia, suntem arbitri. Ceilalți (n.r. cei 9 membri care au votat pentru Căliniuc) nu au niciun fel de expertiză în a arbitra un meci de box. Deci de asta noi am votat într-un fel, iar ceilalți în altul.

Ce se va întâmpla mai departe cu această decizie a Biroului Federal? Se va păstra rezultatul din ring sau se va pune în aplicare noua decizie?

Nu pot pune în practică decizia Biroului Federal pentru că vulnerabilizez Federația. Dacă nu respect regulamentul internațional, care spune că o decizie dată la ring nu poate fi schimbată ... Nu pot să ies în afara regulilor internaționale pentru că nu mai pot participa la campionate europene, mondiale organizate de IBA (n.r. - International Boxing Association) și WBC (n.r. - World Boxing Council).

Cred că domnul Cîtea nu cunoaște regulamentul. Articolul 46.16 spune că «pentru buna desfășurare a activității și integritatea sportului, Biroul Federal poate să ia hotărâri și decizii organizatorice». Treaba cu IBA și comisia de evaluare e o minciună fără sens. Dovadă că în campionatul național din Kazahstan s-a reevaluat și s-a modificat decizia unui meci Aurelian Tănăsescu, antrenorul lui Căliniuc

Dar dacă tot nu se poate schimba nimic, conform celor spuse de dumneavoastră, de ce Biroul Federal a mai reanalizat meciul?

Deci meciul a fost pus spre analiză, nu ca să se dea un vot sau să se schimbe decizia. Votul a fost o greșeală făcută de toată lumea, inclusiv de mine. Dar asta este situația.

Atunci care a fost motivul pentru care meciul a fost vizionat de membrii Biroului Federal?

Nu, deci cineva ... Eu nu eram atent despre ce era vorba și a zis cineva «hai să supunem la vot, hai să supunem la vot». Și am supus la vot.

Dar meciul s-a urmărit și apoi ați ridicat mâna să votați, nu?

S-a urmărit, iar eu, declarat în 2006 cel mai bun arbitru din Europa, cu experiență de 20 de ani de arbitraj, am zis că ... Vedeți, Căliniuc, din fericire pentru antrenorul Tănăsescu, a fost mult mai prezent în ultima repriză. A câștigat-o la masa arbitrilor cu 4-1, dar le-a pierdut pe celelalte cu 3-2 și 5-0. Deci a câștigat doar o repriză. Dar asta nu înseamnă că a câștigat tot meciul.

Deci Biroul Federal s-a întrunit, s-a urmărit meciul, s-a votat, dumneavoastră ați participat la ședință și ați votat, dar spuneți că s-a făcut o greșeală pentru că nu poate fi schimbat rezultatul din ring?

Da, așa este, s-a făcut o greșeală. Mai mult nu am ce să vă spun despre acest lucru ... S-a făcut greșeala că s-a supus la vot! Biroul Federal nu avea nicio competență să facă asta. Astea oricum o să le rezolv eu în interiorul Federației.

Să revenim la regulament. Articolul 20.6.1. al IBA spune că, în cazul unui protest privind punctajul, rezultatul unui meci încheiat cu scorul de 3-2 se poate reevalua.

Da, dar dacă ai o comisie de evaluatori. Noi nu avem! Și asta (n.r. o reevaluare) se întâmplă doar la nivel internațional, nu la nivel de federații naționale. Acolo se poate, da, la meciurile care se încheie cu 3-2. Sunt doi evaluatori care rejudecă. Dar trebuie făcută contestația pe moment, nu după o oră, trei ore sau o zi. Și numai la Campionatele Mondiale și Europene de seniori, atât! Nu are nimeni altcineva, nicio federație, comisie de evaluare.

Așteptăm ca Federația să se uite încă o dată pe regulament și pe statut. Nu știu dacă există această posibilitate (n.r. - să se schimbe rezultatul partidei), dar colegii or să verifice. Mulțumesc pentru înțelegere Victor Leu, președintele Comisiei de Box Profesionist a FRB

Cristian Ciornia: „N-am timp”

În afara președintelui Vasile Cîtea, doar președintele Comisiei Centrale de arbitri din cadrul FRB, Cristian Ciornia, a mai votat contra lui Căliniuc.

Ciornia a fost contactat de GOLAZO.ro pentru a comenta controversa iscată, iar dialogul a fost foarte scurt. După ce a răspuns la telefon și a aflat care e subiectul, a spus “îmi cereți să am la dispoziție 10 minute și nu am. Nu am timp deloc. Mai bine sunați-mă altădată. M-ați prins într-o ședință”.

Am știut dinainte că vor să îl dea câștigător pe celălalt sportiv, fiindcă era de la lotul național. Este corupție pe față! Sportul trebuie să fie corect Aurelian Tănăsescu, antrenorul lui Căliniuc, pentru sport.ro