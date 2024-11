„E atâta nesimțire în societate”  Florin Gardoș, șocat de rezultatul alegerilor prezidențiale + atac la Marcel Ciolacu

Florin Gardoș a comentat în termeni duri rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale din România.

Florin Gardoș, fotbalist care a evoluat la Steaua, Southampton și Universitatea Craiova, s-a arătat uimit de rezultatul din primul tur al alegerilor prezidențiale.

Călin Georgescu e câștigătorul primei runde pentru președinția României, iar lupta pentru locul doi se dă între Elena Lasconi (USR) și Marcel Ciolacu (PSD). Turul Ii al alegerilor e programat pentru 8 decembrie.

Florin Gardoș, discurs dur după turul I al alegerilor prezidențiale: „Atâta nesimțire în societate”

Gardoș spune că și pe vremea când evolua pentru Southampton s-a mobilizat atunci când a fost vorba despre viitorul României.

„Nu cred că am ratat niciun scrutin de când am drept de vot. Când jucam în Anglia, am luat-o pe soția mea, am mers la Londra, am luat taxiul și am mers și am votat.

E atâta nesimțire în societate… 50 la sută stau acasă.

Aseară mă gândeam că am de ales între Marcel Ciolacu, care a zburat pe banii mei, și Călin Georgescu, despre care nu știam nimic până aseară”, a declarat Florin Gardoș la fanatik.ro

De ce e Florin Gardoș supărat pe clasa politică

Declarațiile dure oferite de Florin Gardoș ascund însă și o supărare uriașă a fostului fotbalist.

Gardoș este unul dintre păgubiții „schemei Nordis”. Fostul fundaș al echipei Southampton a cumpărat două apartamente în Mamaia, însă nu a primit niciunul.

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a zburat la Madrid cu un avion privat plătit de Nordis.

De aici și exprimarea lui Florin Gardoș: «Marcel Ciolacu a zburat pe banii mei».

Și Cristi Bărbuț, fotbalistul echipei Unirea Slobozia, și preparatorul Universității Craiova, Cătălin Tudor, se află printre păgubiții „schemei Nordis”.

Prețurile de la Nordis Hotel Mamaia:

Studio: de la 79.000 € + TVA

2 Camere: de la 129.000 € + TVA

3 Camere: de la 179.000 € + TVA

Penthouse: de la 479.000 + TVA

Extremistul Călin Georgescu, star pe TikTok, „un apropiat al Rusiei”

Călin Georgescu (22,95%) și, cel mai probabil, Elena Lasconi (19,17 %) s-au calificat în marea finală pentru președinția României.

Numit de presa din țară „candidat-fantomă”, Georgescu a obținut locul în ultimul act după o campanie puternică în online, mai ales pe platforma TikTok.

Georgescu, „un apropiat al Rusiei”, a primit felicitări de la Moscova, la scurt timp după anunțul că e lider în opinia electoratului din România.

Deși Moscova nu știe prea multe despre opiniile lui Georgescu cu privire la afacerile internaționale, a înțeles clar poziția actualei conduceri a României. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului (hotnews.ro)