GLORIA BUZĂU - FCSB 0-2. Florin Tănase (30 de ani), atacantul campioanei, a vorbit despre condițiile de joc de la Buzău.

Acesta a intrat pe teren după pauză și a deschis scorul printr-o lovitură de la 11 metri pe care tot el a obținut-o, în minutul 65.

La conferința de presă de după fluierul final, Florin Tănase a vorbit despre victoria care o duce pe FCSB pe primul.

GLORIA BUZĂU - FCSB. Florin Tănase: „Noi râdem, dar nu e de râs”

„O seară bună pentru noi. Am avut un penalty, m-a călcat pe picior. Am făcut 1-0 și după am câștigat. Nu sunt prea multe de discutat, important e că am câștigat. Am arătat ca o echipă matură și am luat cele 3 puncte.

Pe un teren ca ăsta trebuie să fii concentrat, mingea poate sări în toate direcțiile. Cine se adaptează mai repede la teren acela va câștiga. Valoarea se cam egalizează pe astfel de suprafețe. N-am mai jucat de când eram copil pe un astfel de teren. E de râs și nu prea. Dacă nu luam 3 puncte, nu mai era bucurie.

Suntem bucuroși că am revenit pe primul loc, iar gândul merge la următorul meci”, a spus Florin Tănase la Prima Sport.

VIDEO. Autogolul provocat de Gele

Astfel, campioana României a urcat pe primul loc în clasamentul Superligii, cu 49 de puncte din 27 de etape.

De cealaltă parte, Gloria Buzău rămâne „lanterna roșie” a clasamentului, cu 19 puncte.

Starea gazonului înaintea startului partidei Gloria Buzău - FCSB:

Florin Tănase: „Sper să obținem o calificare istorică cu PAOK”

Numărul 7 de la FCSB și-a îndreptat atenția și către returul de joi seara, cu PAOK.

„Urmează încă 90 de minute importante pentru întreaga suflare stelistă. De fapt, pentru întreaga Românie. Sper să facem un nou meci mare și să obținem o calificare istorică”.

FCSB primește vizita celor de la PAOK joi seara, de la 19:45, în returul play-off-ului de calificarea în optimile UEFA Europa League.

În partida din tur, FCSB s-a impus cu scorul de 2-1. Golurile au fost marcate de către Andrei Gheorghiță și Joyskim Dawa.

În cazul în care campioana României va trece de formația antrenată de Răzvan Lucescu, aceștia vor da de Olympique Lyon sau Eintracht Frankfurt.