Gardoș, reacție virală Ironii la adresa lui Marcel Ciolacu după noile dezvăluiri din scandalul Nordis : „Amândoi zburăm în concediu pe banii mei”

Florin Gardoș (36 de ani), fost jucător la FCSB, dar și în Premier League, la Southampton, și unul dintre păgubiții Nordis, a avut o reacție virală pe rețelele de socializare, după ultimele dezvăluiri despre premierul Marcel Ciolacu (57 de ani).

În octombrie 2024, jurnaliștii de investigație de la Recorder au arătat cum Nordis și-a păcălit clienții, încasând zeci de milioane de euro pentru apartamente care existau doar pe hârtie.

Aceeași proprietate era vândută către mai mulți cumpărători, iar când apartamentele erau finalizate nu erau livrate celor care viraseră deja toți banii.

Marți, Recorder a publicat un nou material în care premierul Marcel Ciolacu este acuzat că ar mai fi călătorit de încă două ori cu avioanele Nordis, pe lângă cele două călătorii deja cunoscute în spațiul public.

Florin Gardoș, unul dintre păgubiții Nordis, a avut o reacție care a devenit virală pe rețelele de socializare, după dezvăluirile Recorder în legătură cu premierul României.

Florin Gardoș, reacție virală: „Eu și Marcel Ciolacu zburăm în concediu pe banii mei”

Fostul fotbalist al naționalei României și al celor de la FCSB a publicat pe rețelele de socializare o poză din Maldive, alături de mesajul:

„După ce am văzut ultimele dezvăluiri ale celor de la Recorder, am ajuns la concluzia că eu și Marcel Ciolacu avem ceva în comun: amândoi zburăm în concediu pe banii mei”.

La 4 luni de la dezvăluirile Recorder, după ce au fost plasați în arest preventiv, omul de afaceri Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, şi soţia sa, fostul parlamentar PSD Laura Vicol, au scăpat de această măsură vineri, 14 februarie, ca urmare a deciziei ICCJ, care le-a admis contestaţiile şi a decis plasarea lui Ciorbă sub control judiciar. Instanţa nu a mai stabilit nicio altă măsură preventivă în cazul Laurei Vicol.

Toţi cei plasaţi în arest au fost puşi în libertate, alături de Ciorbă, alţi trei inculpaţi aflându-se sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia e definitivă.

Toți suspecții sunt acuzați de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Florin Gardoș, păgubit cu 150.000 de euro, în scandalul Nordis

În urmă cu câteva săptămâni, Florin Gardoș a povestit într-un interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro cum a fost sfidat de Nordis.

Ce senzație ai avut când ai văzut că șefii Nordis au fost arestați?

Mai bine îți spun ce senzație am avut atunci când tot încercam să înțeleg de ce trenează lucrurile. Am realizat că e ceva putred din moment ce tu bifezi vânzări de apartamente de 180 de milioane de euro și nu le poți livra ulterior oamenilor nimic. Apoi, am mai realizat ceva atunci. Că sunt niște oameni foarte, foarte puternici.

Cum ai realizat acest lucru?

Eram frustrat fiindcă nu puteam să fac nimic, nu puteam să mișc nimic pentru a intra în posesia a ceea ce achitasem integral, deși, fără falsă modestie, nu eram nici eu chiar nimeni. Când ești fotbalist de națională, te mai știe lumea, mai ai relații, mai poți deschide anumite uși. Aici n-am avut nici o șansă. Mă sfidau, mă ignorau total, eram un nimic pentru ei. Atunci am realizat că au spatele asigurat, că pot face ce vor.