Premieră negativă în gaming Football Manager 25 a fost anulat: „Suntem prea departe de standardele pe care le meritați”

Ediția din 2025 a jocului video Football Manager nu va mai apărea.

Dezvoltatorii au luat această decizie după ce au amânat de două ori data de lansare: „Ne concentrăm asupra următoarei versiuni”.

Football Manager le permite jucătorilor să preia frâiele unui club de fotbal și să-l administreze până la cel mai mic detaliu.

Football Manager 2025 a fost anulat

Fanii așteaptă an de an o nouă versiune a jocului, cu loturi actualizate și îmbunătățiri ale mecanicii de joc. Pentru prima oară în ultimele două decenii, aceasta nu va apărea.

Football Manager 25 a fost programat inițial pentru lansare la începutul lunii noiembrie 2024, însă a fost amânat pentru sfârșitul lunii noiembrie, iar apoi pentru martie 2025.

Până la urmă, dezvoltatorii Sports Interactive au anunțat că nu-și vor putea respecta promisiunile, iar cei care au comandat deja jocul își vor primi banii înapoi.

Studioul a recunoscut că ar fi putut „să lanseze jocul într-o stare neterminată și să repare lucrurile pe parcurs”, așa cum se întâmplă de multe ori în lumea gamingului, „dar acesta nu este lucrul corect de făcut”.

În urmă cu 4 luni, SEGA lansa un prim trailer pentru joc:

Iată comunicatul integral:

„Sports Interactive regretă să informeze că, în urma unei discuții interne extinse și a unei analize atente cu SEGA, am luat decizia dificilă de a anula Football Manager 25 și de a ne îndrepta atenția către următoarea versiune.

Pentru numărul mare de persoane care au precomandat FM25, vă mulțumim enorm pentru încredere și sprijin - ne pare foarte rău că v-am dezamăgit. Vă rugăm să consultați întrebările frecvente de mai jos cu privire la obținerea rambursării.

Știm că acest lucru va fi o mare dezamăgire, mai ales având în vedere că data de lansare a fost deja mutată de două ori și că ați anticipat cu nerăbdare dezvăluirea primului gameplay.

Nu putem decât să ne cerem scuze pentru timpul care a fost necesar pentru a comunica această decizie. Din cauza cerințelor de conformitate a părților interesate, inclusiv reglementările juridice și financiare, astăzi (n.r. - vineri, 7 februarie) a fost cea mai apropiată dată la care am putut emite această declarație.

Întotdeauna ne-am mândrit cu faptul că oferim jocuri cu cel mai bun raport calitate-preț, care vă oferă nenumărate ore de plăcere, care merită fiecare moment și fiecare bănuț pe care îl cheltuiți.

Odată cu lansarea FM25, ne-am propus să creăm cel mai mare progres tehnic și vizual din serie din ultima generație, punând bazele unei noi ere.

Din cauza unei varietăți de provocări despre care am fost deschiși până în prezent și multe altele neprevăzute, în prezent nu am realizat ceea ce ne-am propus să facem în suficiente zone ale jocului, în ciuda eforturilor fenomenale ale echipei noastre.

Fiecare decizie de a amâna lansarea a fost luată cu scopul de a aduce jocul mai aproape de nivelul dorit, dar, pe măsură ce ne apropiam de etapele critice la începutul anului, a devenit clar că nu vom atinge standardul necesar, chiar și cu termenul ajustat.

În timp ce ne-am atins obiectivele în multe zone ale jocului, experiența generală a jucătorului și interfața nu sunt la nivelul dorit. După cum a demonstrat evaluarea extinsă, inclusiv testarea de către consumatori, avem o validare clară a noii direcții a jocului și ne apropiem - însă suntem prea departe de standardele pe care le meritați.

Am fi putut să continuăm, să lansăm FM25 în starea sa actuală și să reparăm lucrurile pe parcurs - dar nu este lucrul corect de făcut. De asemenea, nu am fost dispuși să mergem mai departe de o lansare în martie, deoarece ar fi fost prea târziu în sezonul de fotbal pentru a ne aștepta ca jucătorii să cumpere un alt joc mai târziu în an.

În urma anulării, toate eforturile se concentrează acum pe asigurarea faptului că următoarea noastră versiune va atinge nivelul de calitate pe care îl așteptăm cu toții. Vă vom ține la curent cu privire la modul în care progresăm în acest sens de îndată ce vom putea face acest lucru.

Vă mulțumim pentru lectură, pentru răbdare și pentru sprijinul dumneavoastră continuu. Concentrarea noastră totală se întoarce acum la crearea unei noi ere pentru Football Manager”.