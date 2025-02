UTA Arad - CFR Cluj 1-4. Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul ardelenilor, și-a felicitat jucătorii pentru jocul prestat.

În momentul în care a fost întrebat despre evoluția lui Louis Munteanu (22 de ani), tehnicianul s-a plâns că a fost acuzat că refuză să îi dea șanse atacantului.

La finalul partidei, Dan Petrescu s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale și de faptul că pentru al doilea meci la rând a reușit să folosească același prim „11”.

UTA - CFR Cluj. Dan Petrescu: „Am dominat”

„Pot să spun că și prima repriză a fost foarte bună, numai la finalizare nu a fost. Am avut niște șuturi ratate, dar am controlat repriza de la început până la final. Ne-am creat niște ocazii, nu așa de clare ca în partea secundă. În repriza a doua am dat gol la prima fază și apoi a fost totul mai ușor.

La 3-0, când am luat golul, cred că am suferit puțin, dar am dominat meciul. La Arad nu cred că poate să vină cineva să facă ce a făcut CFR astăzi.

Jucătorii merită felicitări, e prima oară când am reușit să

mențin aceeași echipă pe teren, să nu mai am accidentări și când joacă aceeași echpă ca la meciul trecut, iar acest lucru se vede” a declarat Dan Petrescu la Digi Sport.

Dan Petrescu, despre Louis Munteanu

Tehncicianul ardelenilor a remarcat și schimbarea de atitudine a lui Louis Munteanu, care a ajuns la 16 goluri, în acest sezon de Liga 1, după „dubla” din meciul cu UTA.

„La început toată lumea zicea că am ceva cu Louis Munteanu.

Eu mereu sunt ăla care nu face nimic. Când nu dă goluri, eu sunt vinovat. Acum e pe val, sper să o țină tot așa. Are talent, atitudinea lui e diferită, e total schimbată.

Eu nu o să învăț pe nimeni să dea în minge, să joace fotbal. Niciun antrenor nu o să facă asta. Eu am grijă de atitudine, de joc. Munteanu e un fotbalist extraordinar. Sper să o țină tot așa”, a adăugat Petrescu.

Dan Petrescu, despre criticile fanilor

Petrescu a fost întrebat și despre criticile suporterilor, care îi cer demisia meci de meci:

„Nu am ce să transmit la nimeni, momentan nu am realizat nimic, sunt 5 echipe într-un punct. Să nu uitați câte schimbări au fost la echipa asta.

Din mai până acum nu știu cine a mai rămas dintre titulari. Ușor, ușor s-au creat niște relații de joc. Acum, va fi foarte greu să nu intram în play-off, sincer.

Trebuie să rămânem motivați și concentrați. Meciul viitor e la Iași, care a făcut un egal, în ultimul minut la Cluj (n.r. 2-2, cu U Cluj). Va fi un meci extraordinar de greu, mai ales din cauza terenui. Din câte am văzut, la Iași cred că va fi un teren greu și va fi datoria mea să-i țin cu picioarele pe pământ pe jucători. Nu am realizat nimic deocamdată. Dan Petrescu, despre meciul cu Poli Iași de etapa viitoare

În urma victoriei cu UTA, CFR Cluj este lider în Liga 1, cu 46 de puncte, la egalitate cu FCSB, dar cu un golaveraj mai bun.