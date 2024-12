Show Pușcaș! Atacantul român a reușit o „triplă” pentru Bodrum în Cupa Turciei + în Anglia mai reușise o astfel de performanță

George Pușcaș, atacantul echipei naționale, a reușit o triplă în meciul câștigat de Bodrum FK în Cupa Turciei, 6-1 pe terenul celor de la Kastamonuspor.

Atacantul a ajuns la 7 reușite în acest sezon pentru gruparea aflată pe locul 17 în Superlig.

George Pușcaș a semnat un contract valabil pe trei sezoane cu nou-promovata Bodrum. Gruparea turcă îi plătește atacantului un salariu de 900.000 de euro pe an.

George Pușcaș, MVP în Cupa Turciei

George Pușcaș a reușit prima triplă pentru Bodrum FK, în victoria din Cupa Turciei, 6-1 contra celor de la Kastamonuspor.

Pușcaș a marcat primul gol dintr-un penalty transformat în minutul 42, iar după pauză a înscris alte două goluri în decurs de doar 7 minute (55 și 62).

Ultima triplă reușită de George Pușcaș datează din 2019, când atacantul echipei naționale a marcat pentru Reading, în victoria cu 3-1 pe terenul celor de la Wigan.

Pușcaș mai are 4 goluri în campionat, o dublă cu Adana Demirspor și câte o reușită în duelurile cu Antalyaspor și Konyaspor.

Mihai Stoica, dur cu George Pușcaș: „Are multe lacune”

George Pușcaș a pierdut postul de titular la naționala României în mandatul lui Mircea Lucescu. În urmă cu o lună, atacantul român a fost aspru criticat de Mihai Stoica.

Oficialul campioanei FCSB l-a analizat din cap până în picioare pe fotbalistul care a evoluat în carieră la Inter, Bari, Genoa, Palermo și Reading.

„La George Pușcaș aș pune o dungă să-i tai numele de pe listă. Eu consider că nu are ce să caute la echipa națională.

Câteodată, îți cade mingea în cap și iese un rezultat formidabil pentru echipă, dar când văd un jucător care are foarte multe lacune, cum este Pușcaș, că vine cu coafurile alea. Acum am văzut că are o coadă…ceva ce mă și sperie.

Eu cred că genul ăsta de coafuri ar trebui să aibă fotbaliștii care au spus prea multe în fotbal, nu ăștia care n-au spus nimic.

Uite, de exemplu, Ronaldo poate să facă orice, să joace cu mâinile la spate, dacă are chef, sau să sară într-un picior”, declara Mihai Stoica pentru PrimaSport.