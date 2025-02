O atacă pe Real Pique crede că madrilenii pun presiune pe arbitri: „Așa fac când pierd” + Câți bani primește din organizarea Supercupei

Fostul fundaș de la Barcelona, Gerard Pique (38 de ani), nu a ratat ocazia de a mai trimite câteva „săgeți” către rivala Real Madrid, pe care o acuză că pune presiune pe arbitri.

Recent, madrilenii au depus plângere împotriva arbitrilor de la meciul cu Espanyol, pierdut cu 0-1.

Gerard Pique a fost prezent, recent, la sediul La Liga, în cadrul unui eveniment organizat de Uber Eats, în care a stat de vorbă cu jurnaliștii.

Printre subiectele atinse s-a numărat și acțiunea celor de la Real Madrid, împotriva arbitrilor de la meciul cu Espanyol, pe motiv că aceștia i-ar fi dezavantajat.

Gerard Pique: „Când pierd, trebuie să vorbească despre altceva”

Legendarul jucător al Barcelonei consideră că demersul celor de la Real Madrid nu este decât o modalitate prin care să pună presiune pe arbitri la următoarele jocuri.

„Comunicatul este o perdea de fum în toată regula. Real Madrid face asta de 120 de ani. Când pierde, trebuie să vorbească despre altceva. Asta vor cei de acolo.

Așa sunt arbitrii. Vor mai greși. Dinspre Madrid s-a făcut asta mereu, ne-am obișnuit cu presiunea mediatică și cu pornirea mașinăriilor când lucrurile nu merg bine. Din acel punct, arbitrii vor fi mereu sub presiune”, a declarat Gerard Pique, conform Marca.

Real Madrid a anunțat în urmă cu câteva zile că a depus o plângere împotriva arbitrilor de la meciul cu Espanyol:

„Consiliul de administrație a fost de acord să înainteze o plângere oficială către Federația Spaniolă de Fotbal și către Consiliul Superior al Sportului, în urma arbitrajului din meciul cu Espanyol, de pe 1 februarie”, a anunțat clubul din Madrid, într-un comunicat oficial.

Povestea comisionului: „Da, luăm 4.000.000 de euro”

Supercupa Spaniei și-a schimbat formatul în ultimele sezoane, dar și locul de disputare.

S-a trecut la sistem Final Four, într-o singură manșă, cu întreaga competiție desfășurându-se în Arabia Saudită.

În Spania, există tot mai multe voci care critică această alegere, fără a lua în considerare factorul financiar, unul fabulos pentru istoria competiției.

Firma care organizează competiția este deținută de Gerard Pique și încasează 10% din suma totală anuală, de 40.000.000 de euro.

„A apărut deja toată informația care trebuia să apară pe marginea acestui subiect. E multă gălăgie, dar acceptăm. Într-o zi se va termina.

Am ieșit din prima zi să-mi asum totul. Am arătat absolut tot. Am făcut o treabă spectaculoasă. Supercupa genera 150.000 de euro, aici în Spania și era atât de abandonată încât într-un an am jucat-o la Tanger, contra Sevillei.

Nimeni nu-și mai amintește de asta. Iar acum, când formatul e cool și funcționează, când generează 40.000.000 de euro care merg spre Federație acum vrem să o readucem în Spania. Noi câștigăm 10%, 4.000.000 d euro.

Nu mă ascund, 10% este cifra de piață Nu avem nimic de ascuns, nu avem nicio problemă. Se va continua să se facă zgomot. Asta e țara în care trăim. Are lucruri bune și mai puțin bune. Acest exemplu se încadrează în a doua categorie”, a completat Pique.