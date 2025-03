„Toți am ratat penalty” Gheorghe Hagi îl încurajează pe Ianis, după prestația din Rangers - Fenerbahce: „I-am auzit numele de multe ori!”

Rangers - Fenerbahce. Gheorghe Hagi (60 de ani), antrenorul celor de la Farul Constanța, a avut o primă reacție după ce Ianis Hagi (26 de ani) a ratat un penalty la loviturile de departajare.

Gheorghe Hagi (60 de ani), antrenorul celor de la Farul Constanța, a avut o primă reacție după ce Ianis Hagi (26 de ani) a ratat un penalty la loviturile de departajare. Rangers s-a calificat totuși în sferturile de finală. În prima manșă, la Istanbul, a fost 3-1 pentru scoțieni. În retur, a fost 2-0 pentru Fenerbahce, meciul a ajuns în prelungiri, iar calificarea s-a decis la loviturile de departajare, scor 3-2.

La conferința de presă premergătoare partidei cu Poli Iași, prima din play-out-ul Ligii 1, Gheorghe Hagi a vorbit și despre evoluția fiului său din meciul cu Fenerbahce.

Gheorghe Hagi: „Am ascultat comentariul, i-am auzit numele de multe ori!”

În ciuda faptului că nu a putut urmări partida și nu a văzut penalty-ul ratat de Ianis, Gheorghe Hagi s-a declarat mândru de evoluția fiului său și de faptul că a rămas singurul reprezentant al României în Europa League, după eliminarea celor de la FCSB.

„Nu am putut să văd meciul, dar am ascultat comentariul. A intrat bine, am auzit numele lui de foarte multe ori, a atins de multe ori mingea, 16 din 16 la pase. Când joci împotriva lui Mourinho, am și zis înainte, este greu să se marcheze în acele momente.

Păcat că a ratat acel penalty, dar toți am mai ratat la rândul nostru. Important este că echipa a reacționat și s-a calificat. Am vorbit cu el, toată lumea e fericită și Rangers arată încă o dată e un club european foarte mare.

Toată lumea e fericită, și noi, românii, pentru că avem un jucător care a rămas în Europa”, a spus Gică Hagi.

Pentru un loc în semifinalele competiției, Rangers o va întâlni pe Athletic Bilbao. Meciul tur va avea loc pe 10 aprilie, iar returul o săptămână mai târziu.

Cifrele înregistrate de Ianis Hagi în Rangers - Fenerbahce

40 de minute jucate

26 de atingeri de balon

4 pierderi de posesie

16/16 pase completate

zero șuturi pe poartă

zero șuturi pe lângă poartă

1/2 driblinguri reușite