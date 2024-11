Mustață, vizat de DIICOT Liderul galeriei FCSB, implicat într-un dosar de trafic de arme și contrabandă. Prima reacție

Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, este vizat de DIICOT într-un dosar de trafic de arme.

Alături de el, ar fi implicat și socrul unui cunoscut manelist.

DIICOT Ploiești, alături de polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, din cadrul IGPR, au efectuat, luni, 131 de percheziții domiciliare în municipiul București și județele Prahova, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov și Teleorman.

Gheorghe Mustață, implicat într-un dosar de trafic de arme

În septembrie 2023, un cetățean străin de origine turcă ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, specializată în vânzarea de arme de foc letale care nu au marcaje de identificare (numite și „Ghost Guns”).

Conform g4media.ro, printre cei vizați în anchetă sunt Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord (FCSB), Nicolae Olteanu, socrul cunoscutului manelist Tzancă Uraganu dar și rapper-ul Andrei Mihalache (cunoscut drept „MGK”).

Cei trei sunt suspectați că ar fi introdus în România mai multe arme de tipul „Ghost Guns”, acestea fiind vândute ulterior către membrii unor grupuri infracționale.

De la momentul începerii cercetărilor și până la finalul lunii octombrie 2024, au fost scoase din circuitul ilegal 47 de astfel de arme, transmite DIICOT.

Comunicatul de presă al DIICOT

„Din cercetările efectuate a reieșit că, în luna septembrie 2023, un făptuitor, cetățean străin de origine turcă, a inițiat și constituit împreună cu mai mulți făptuitori de naționalitate română o grupare de criminalitate organizată specializată în procurarea și vânzarea de arme de foc (letale) fără marcaje de identificare și elemente de individualizare, asamblate prin utilizarea de componente aparținând mai multor producători din Turcia.

Acest tip de arme, cunoscute drept «Ghost Guns», au drept destinație mediul infracțional, având în vedere că nu pot fi deținute legal în niciun stat european.

Probatoriul administrat până în prezent a reliefat că astfel de arme au fost introduse pe teritoriul României ascunse în ansambluri rutiere de transport mărfuri sau în componentele unor autoturisme, fiind ulterior vândute de către diverși intermediari către membrii unor grupuri infracționale sau persoane cunoscute cu comportament violent.

Sunt puse în aplicare peste 60 de mandate de aducere, audierile urmând a se desfășura la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești”, se arată în comunicatul de presă.

Prima reacție a lui Gheorghe Mustață

Gheorghe Mustață a oferit o primă reacție după ce a fost acuzat de implicare în această operațiune.

„ Sunt denigrat… Nu poți să vii să arunci cu pietre și cu noroi în halul acesta, să mă dai că fac parte din nu știu ce mafie de armament.

Nu poți să vii să mă denigrezi, să vadă copiii, să vadă familia, părinții și frații mei, să mă sune. Într-adevăr, a fost o percheziție la ginerele meu acasă, dar nu are absolut nicio legătură cu mine. Ginerele meu nu are nicio legătură cu această brigadă sau ce vor ei să spună, cu acest dosar.

Au venit oamenii, au făcut percheziție, căutau arme și droguri. Au explicat despre ce este vorba. Acolo este și casa mea. Au intrat oamenii, au făcut percheziție, au făcut tot ce au vrut. Nu au găsit nimic. L-au luat pe ginerele meu la audieri.

Nu a venit absolut nimeni la mine, eu sunt acasă, la apartament. Am ajuns dimineață acasă de la Craiova, dormeam, a sunat fata mea că au venit mascații la o percheziție.

Oamenii au așteptat avocații ca să poată să facă percheziții. Nu au găsit absolut nimic. În casa pe care o am eu acolo stă băiatul meu.

Nu am legătură, nu am nicio treabă, nu există nicio legătură cu mine sau cu ginerele meu. Copilul este sub ochii mei zi de zi, eu nu știu cu cine umblă sau ce face sau dacă are legătură cu anumite persoane de genul ăsta?

Bag mâna în foc și pentru el. Treaba lui este să construiască blocuri, nu are nicio legătură cu asemenea lucruri de arme. Gata, s-au dus timpurile alea de acum 15-20 de ani. Nu mai merg”, a declarat Gigi Mustață pentru fanatik.ro.

Gheorghe Mustață a stat 6 ani în închisoare

În octombrie 2013, Mustață a fost condamnat definitiv la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru complicitate la tentativă de omor calificat și șantaj. El a fost judecat alături de alte 41 de persoane, într-un dosar deschis în 2006.

În noiembrie 2014 a primit o nouă pedeapsă: 13 ani de detenție, într-un dosar deschis pentru o altă tentativă de omor. Instanța a considerat că fapta s-a produs în stare de recidivă postexecutorie.

În cele din urmă, Mustață a executat doar pedeapsa de 7 ani și 6 luni de închisoare și a fost eliberat în ianuarie 2020.