E tot mai rău pentru Drăguș!  Antrenorul lui Trabzon a vorbit despre excluderea românului:  „I-am dat șanse. Străinii vor pleca”

Denis Drăguș nu a fost oprit în lotul de 21 de jucători al lui Trabzonspor pentru meciul cu Fenerbahce, de duminică (2-3), deși s-a pregătit toată săptămâna.

Antrenorul Șenol Guneș a spus că „lui Drăguș, Bardhi și Orsic li s-au dat șanse. Dacă va fi nevoie să ne despărțim de cineva, străinii vor pleca”. „Tricolorul” a fost certat de colegi în vestiar după 1-2 cu Goztepe.

Marius Șumudică încearcă să-l aducă pe Drăguș la Rapid: „Eu mi l-aș dori. Văd că nu se adaptează acolo (n.r. la Trabzonspor). Vom încerca să facem o ofertă în iarnă”.

Situația lui Denis Drăguș la Trabzonspor e tot mai dificilă. De când s-a transferat, în vară, a jucat în fiecare din cele zece etape ale campionatului.

Titular sau rezervă, a intrat, fie și în minutul 90, cum s-a întâmplat la 3-2 în fața Konyei, pe 29 septembrie.

2028 este anul în care expiră contractul lui Denis Drăguș la Trabzonspor

Drăguș, exclus pentru prima oară din lot la Trabzonspor

Duminică, la 2-3 cu Fenerbahce, Șenol Guneș a decis să-l excludă din lot, deși „tricolorul” s-a pregătit toată săptămâna.

Nici el, nici nord-macedoneanul Enis Bardhi și nici croatul Mislav Orsic nu au fost trecuți pe lista celor 21 de jucători

15 partide are Denis Drăguș la Trabzon în toate competițiile: un gol, un assist. A jucat 894 de minute (59,6 în medie pe meci)

În cazul său, era de așteptat această hotărâre radicală. În etapa precedentă, la 1-2 în deplasarea de la Goztepe, prima înfrângere în acest sezon, Guneș l-a înlocuit la pauză.

După meci, jurnaliștii turci au dezvăluit că mai mulți coechipieri ai lui Drăguș l-au certat în vestiar, reproșându-i lipsa de implicare.

Șenol Guneș, despre Drăguș: „Vom lua o decizie în iarnă”

Înaintea confruntării cu Fenerbahce, tehnicianul a explicat că a fost o alegere tehnică.

Niciunul dintre jucătorii noștri nu a fost indisciplinat. Sunt sigur că toți au intenții bune. Totul depinde de eficiența în meciuri. E important să-i văd cum ajută echipa pe teren. Împotriva lui Goztepe, nu a ieșit cum voiam. Șenol Guneș, antrenor Trabzonspor

La finalul duelului cu Fenerbahce, a vorbit din nou despre Drăguș, Bardhi și Orsic. Mai apăsat. A avertizat că e posibil să renunțe la ei încă din ianuarie.

„De când am venit, am vrut să găsim echipa ideală pentru a câștiga meciurile. Am pierdut deja multe puncte”, a declarat Guneș.

18 puncte a pierdut Trabzonspor în primele zece etape (două victorii, 6 egaluri, două eșecuri). E pe locul 11 din 19

Antrenorul a anunțat că „vom lua o decizie în iarnă, la mijlocul sezonului. Le-am dat șanse lui Drăguș, Bardhi și Orsic. Îi vom evalua în funcție de nevoile echipei.

Dacă va fi nevoie să ne despărțim de cineva, străinii vor pleca. Important e să sprijine Trabzonspor”.

Șumudică: „Drăguș se va adapta într-un picior în Liga 1”

După 0-0 cu FCSB, Marius Șumudică a afirmat încă o dată că îl vrea la Rapid.

„Eu mi l-aș dori pe Drăguș. Din câte văd, nu se adaptează acolo (n.r. la Trabzonspor). Vom încerca să facem o ofertă în iarnă, să vedem dacă există o posibilitate de împrumut, mi-aș dori din suflet să-l aduc aici”, a declarat antrenorul giuleștenilor.

Drăguș este finul meu și e numărul unu la echipa națională ca vârf de atac. E prima soluție. Eu vorbesc cu Mircea Lucescu și îmi zice că așa calități mai rar. Marius Șumudică, antrenor Rapid

A adăugat la conferința de presă: „Ce probleme să apară dacă-l iau? A venit să-mi fie fin după ce a marcat 14 goluri și avea salariul 20.000, acum are un milion și jumătate.

Se va adapta într-un picior în Liga 1, cum să nu se adapteze? Comparăm liga din Turcia cu liga din România? Nu le putem compara”.