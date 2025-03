„Nu mă tem” Erling Haaland, despre posibilele sancțiuni pe care le riscă Manchester City: „Am semnale bune de la cei din conducere”

Erling Haaland (24 de ani) nu scapă de întrebările legate de Manchester City nici măcar atunci când se află la echipa națională a Norvegiei.

La conferința de presă premergătoare partidei cu Moldova-Norvegia (0-5), Erling Haaland a fost întrebat dacă se teme că Manchester City va fi sancționată.

Erling Haaland e sigur: City nu va fi sancționată

Există 115 capete de acuzare împotriva lui Manchester City pentru încălcarea fair-play-ului financiar.

Audierile în acest caz s-au finalizat la jumătatea lunii decembrie, iar în lunile următoare ar trebuie să se ofere un verdict.

„ Am răspuns de 300 de ori. De ce am semnat un contract pe 9 ani și jumătate? Pentru că am vorbit cu oamenii din conducerea lui City și am avut semnale bune. Este evident că nu mă tem de eventuale sancțiuni dacă semnez un contract pe 9 ani și jumătate” ”, a declarat Haaland, conform Marca.

200.000.000 de euro este cota de piață a lui Erling Haaland, conform transfermarkt.de.

L-a deranjat insistența pe subiectul City

Deoarece jurnaliștii insistau pe activitatea sa de la Manchester City, atacantul a readus discuția către națională:

„Nu are rost să e mai gândim la City. Acum sunt la echipa națională. Trebuie să continuăm să ne îmbunătățim jocul. Nu are rost să ne găsim scuze. Trebuie să facem un joc bun”.

39 de goluri în 40 de meciuri a adunat Erling Haaland la echipa națională a Norvegiei