Vis îndeplinitInes Briciu, câștigătoarea concursului Bimbo România, în cantonament la Barcelona

Ines Briciu are 13 ani și joacă fotbal, împreună cu sora ei, Sofia, la Timișoara.

Ines a câștigat concursul Bimbo România și a participat, alături de câștigătoarele din alte 55 de țări, la un cantonament de o săptămână, în Spania, împreună cu echipa Bimbo Dream.

Grupul Bimbo e sponsorul principal al Barcelonei, echipă care e deținătoarea trofeului UEFA Champions League la fotbal feminin.

„Experiență de neuitat”

Despre pregătirea efectuată în Spania, Ines a spus: „A fost o experiență de neuitat. Mi-am dorit foarte mult să ajung la Barcelona și mi s-a îndeplinit acest vis.

Bimbo Dream mi-a oferit această mare șansă de a fi acolo alături de sora mea și alte fete din toate colțurile lumii. Ne-am bucurat de fotbal, ne-am pregătit alături de antrenorii de la FC Barça și am jucat meciuri, atât între noi, cât și cu alte echipe din Barcelona”.

Visează să joace la Barcelona, alături de Alexia Putellas și Salma Paralluelo

În capitala Cataluniei, fetele au avut parte de multe surprize și emoții. Au vizitat orașul, au legat prietenii și și-au făcut amintiri:

„De la primirea la aeroport și la hotel la vizitele făcute la Academia și Muzeul FC Barcelona, workshop despre nutriție și sport, vizitele făcute la Cartierul Gotic, Parcul de distracții Tibidabo, plaja și marea, plus sesiuni foto și interviuri, totul a fost superb.

Am trăit multe emoții în aceasta vara. Sunt încântată că am cunoscut atâtea fete de vârstă mea care iubesc fotbalul. Am râs împreună, ne-am semnat tricourile și am legat prietenii cu fetele din Brazilia, Portugalia, Maroc, Chile, Spania sau Columbia. Mă bucur foarte mult pentru tot ce mi s-a întâmplat și sunt recunoscătoare pentru aceasta șansa oferită!”, a spus Ines.

Ca orice sportiv, pentru Ines a fost un vis să întâlnească una dintre cele mai importante figuri ale sportului în care a activează:

„Am avut șansa să o întâlnesc personal pe câștigătoarea Balonului de Aur, Aitana Bonmati, iar într-una dintre seri am fost invitate la un meci din campionatul de fotbal feminin al Spaniei, unde am văzut toata echipa Barcelonei”.