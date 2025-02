„Va crea un precedent” Reacția lui Jenni Hermoso , după condamnarea lui Luis Rubiales: „Și acum, da, s-a terminat!”

Jenni Hermoso (34 de ani) a oferit prima reacție după finalizarea „cazului Luis Rubiales”, fostul președinte al Federației Spaniole, cel care a sărutat-o cu forța, în 2023, după finala Cupei Mondiale din Australia.

Judecătorii au decis, fără echivoc, faptul că acel sărut nu a fost deloc consimțit de către jucătoare.

Joi, Curtea Supremă a Spaniei l-a condamnat pe fostul președinte al Federației Spaniole de Fotbal (RFEF) Luis Rubiales, la o amendă penală de 18 luni, cu o rată zilnică de 20 de euro, pentru agresiune sexuală. Mai exact, o amendă de 10.800 de euro.

În plus, acesta nu are voie să se apropie la 200 de metri de Hermoso, dar nici să discute cu ea în următorul an.

Reacția lui Jenni Hermoso

Procurorii ceruseră pedeapsa cu închisoarea pentru Rubiales, cel care a susținut în tot acest timp că sărutul cu Jenni Hermoso a fost unul cu acordul ambelor părți.

El a descris sărutul drept „un act de afecțiune”, adăugând că momentul respectiv a fost „ceva complet spontan”.

În tot acest timp, Hermoso a susținut că nu şi-a dat niciodată consimţământul și s-a simţit „nerespectată” ca femeie.

După două zile de la anunțul deznodământului final, Jenni Hermoso a postat un mesaj pe Instagram:

„ După toate acestea, se va crea un precedent important într-un mediu social în care mai sunt multe de rezolvat. Am inima plină de recunoștință pentru fiecare persoană care a fost, este și va fi alături de mine în această luptă. Și acum, da, s-a terminat ”.

Subiect de documentar pe Netflix

Documentarul realizat de Netflix, „S-a terminat. Sărutul care a schimbat fotbalul spaniol”, le-a dat ocazia victimelor să vorbească.

Mărturii stupefiante despre o hărțuire sistematică, atacuri ce durau de ani de zile, încheiate cu agresiunea sexuală de după finala Cupei Mondiale:

“Mucha gente tampoco sabe la historia real de todo lo que pasó”, y ahora es el momento de que las campeonas se reúnan para contarla. El documental #SeAcabóDiarioDeLasCampeonas llega el 1 de noviembre. pic.twitter.com/oiS5eogEn5 — Netflix España (@NetflixES) October 16, 2024