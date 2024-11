„Să urce în avion”  Mourinho a vorbit despre zvonul cu Ronaldo la Fener: „Putem lua masa la hotelul unde locuiesc”

Fenerbahce s-a impus azi pe terenul celor de la Kayserispor, scor 6-2, într-o partidă din etapa #13 din Super Lig.

După meci, antrenorul oaspeților, Jose Mourinho (61 de ani), a vorbit din nou despre posibilitatea de a-l avea sub comandă pe starul portughez Cristiano Ronaldo (39 de ani).

Presa din Turcia a vuit zilele acestea pe subiectul unui transfer al lui Cristiano Ronaldo la Fenerbahce Istanbul.

Jose Mourinho a auzit și el zvonul, însă spune că nu a crezut nicio secundă că există posibilitatea de a-l antrena pe conaționalul său.

„Ronaldo ar putea într-o zi să vină la Istanbul și să ia masa. Istanbul este exact la mijloc, între Arabia Saudită și Portugalia.

Poate să urce în avionul său privat și să-și viziteze vechiul prieten, pe Jose. Putem lua masa la hotelul unde locuiesc. Cei care spun: «Cristiano Ronaldo va juca la Fenerbahce» fie nu știu ce scriu, fie se bucură de știri absurde ”, a declarat Jose Mourinho, după meciul cu Kayseri.

De asemenea, turcii anunțau că Ronaldo nu ar veni singur de la Al Nassr, ci împreună cu brazilianul Anderson Talisca.

„Nu știu nimic. Sunt mulțumit de jucătorii mei”, a completat Mourinho.

Mulțumit de rezultat, nu și de joc

Referitor la jocul cu Kayseri, „The Special One” nu a fost pe deplin mulțumit de evoluția jucătorilor săi. Fener a avut 3-0 pe tabelă, apoi a existat un moment bun pentru gazde, iar scorul s-a făcut 3-2 pentru formația din Istanbul.

Cu toate acestea, Fener a mai marcat de trei ori și a obținut toate cele trei puncte.

În urma acestui rezultat, Kayseri rămâne pe locul 16 (retrogradabil), cu 12 puncte, în timp ce Fener se menține pe locul 2, cu 29 de puncte.

„Nu sunt de părere că dacă ești în avantaj, trebuie să te aperi. Prefer să continuăm să marcăm goluri.

Am primit goluri pentru că am pierdut mingea. În acele moment, concentrarea a fost scăzută. Azi am înscris 6 goluri, dar puteam înscrie 10.

A fost o victorie bună. Adversarii au avut două săptămâni să se pregătească, iar noi doar două zile. Prin urmare, e o victorie importantă”, a conchis Mourinho.