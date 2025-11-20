Îmi place să scriu și să citesc. Am tradus cărți pentru copii și adolescenți. O vreme am cochetat cu facerea cărților. Apoi am revenit la prima dragoste, jurnalismul. Pe care m-am decis să nu-l mai părăsesc. De mai bine de 17 ani scriu articole pentru părinți. De 18 ani sunt mamă. Nu devii jurnalist de parenting când ți se naște copilul. Așa cum nici meseria de părinte nu te face să le știi pe toate. Încerc doar să le îmbin pentru a afla cât mai multe răspunsuri. Căci întrebări am. Toată lumea ar trebui să aibă.