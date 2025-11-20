„Nu mai pot! Să vină cineva lângă mine!” Unde au fost adulții când copilul chinuit de mamă a strigat asta?
„Nu mai pot! Să vină cineva lângă mine!” Unde au fost adulții când copilul chinuit de mamă a strigat asta?

  • Un copil nu ar trebui niciodată să plătească prețul neputințelor unui părinte. Tu ai avut dreptate să spui „Mă doare”. Tu ai avut dreptate să spui „Nu mai pot”. Și ai avut dreptate să aștepți protecție.

O serie de materiale video publicate recent de GOLAZO.ro au scos la lumină tratamentele dure la care ar fi fost supusă în copilărie gimnasta Sabrina Voinea de propria mamă și antrenoare.

Înregistrările, care sunt din perioada în care Sabrina avea 8-9 ani, au stârnit reacții puternice și numeroase interpretări în spațiul public. În tot acest zgomot, rămâne însă momentul în care Sabrina a spus, cu o sinceritate pe care adulții rar o au: „Nu mai pot! Să vină cineva lângă mine!”.

De acolo pornește mesajul nostru de mai jos, un braț întins către Sabrina de azi, o fată care a crescut prea repede, prea singură și prea sub presiune. Ne-am dori ca încurajările noastre să fie, pentru ea, un strop de blândețe în tot ceea ce trăiește acum.

Sunt mulți adulți care rostesc astăzi opinii despre tine, Sabrina, despre ce ai trăit și ce ai spus. Eu nu vreau să vorbesc despre tine, ci cu tine. Ca un adult care știe ce înseamnă să fii lăsat singur într-un loc în care trebuia să fii în siguranță.

Scriu aceste cuvinte pentru tine, fata care va citi, zilele acestea, tot felul de interpretări, acuzații, proiecții și analize. Pentru fata care încearcă, probabil, să se agațe de sens într-un moment în care totul pare să se răstoarne.

Scriu pentru că știu ce înseamnă să nu ai un adult lângă tine care să îți spună: tu n-ai greșit cu nimic! Și mai știu ceva: e în regulă să simți că în sufletul tău lucrurile se bat cap în cap. E în regulă să îți iubești mama și, în același timp, să te doară ce ai trăit. Asta nu te face un copil rău. Asta te face un copil sincer.

Nu e nevoie să revii acum asupra unor lucruri care te apasă. Nici să analizezi fiecare detaliu din ce a fost. Nu ești obligată să răspunzi la întrebări, să dai detalii, să lămurești nimic. E dreptul tău să te oprești, să respiri și să te ocupi doar de tine. Ai făcut deja ceva ce necesită o forță pe care mulți adulți nu o au: ai spus „Nu mai pot!”. Iar asta este o formă de curaj.

