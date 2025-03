„Trebuie să rămânem serioși” Leo Grozavu, aplaudat de adversari după victoria cu Petrolul: „Public cunoscător”

PETROLUL - BOTOȘANI 0-2. Leo Grozavu (57 de ani), antrenorul oaspeților, consideră că echipa sa a meritat să câștige meciul de la Ploiești.

Tehnicianul a fost aplaudat de suporterii Petrolului la finalul partidei: „Public cunoscător”.

FC Botoșani a avut parte de o primă parte a sezonului foarte dificilă, însă echipa s-a transformat după sosirea lui Leo Grozavu, iar vineri a obținut a treia victorie consecutivă fără gol primit, după 1-0 cu U Cluj și 1-0 cu Unirea Slobozia.

PETROLUL - BOTOȘANI 0-2 . Leo Grozavu: „Trebuie să rămânem ancorați în realitate”

„Trei puncte meritate, am avut și alte ocazii, în prima repriză am ratat cu poarta goală aproape.

E bine că am reușit să câștigăm, am avut și momente de slăbiciune, dar e bine că am reușit să ne organizăm defensiv, nu am dat șanse adversarilor. Așa e la fotbal, ei ne-au bătut cu 3-1, noi am bătut astăzi.

Am câștigat primul joc (n.r. - din play-out), va trebui să rămânem la fel de serioși, concentrați, trebuie să rămânem ancorați în realitate. Mai sunt opt meciuri foarte dificile.

În România, jucătorii foarte rapid își pierd echilibrul și de aia suntem lângă ei, să le spunem că nu s-a terminat nimic după un meci, profesioniștii joacă din 3 în 3 zile, rămân echilibrați. Asta trebuie să facem și noi.

E bine că am început cu dreptul acest nou campionat, lupta rămâne deschisă atât în partea inferioară, cât și în cea superioară”, a spus Grozavu la Digi Sport.

Vor veni două săptămâni de întrerupere a campionatului, avem programate și meciuri amicale, ca cei care au jucat mai puțin să aibă o formă sportivă bună. Leo Grozavu, antrenor FC Botoșani

Leo Grozavu: „Publicul ploieștean este cunoscător”

FC Botoșani a fost aplaudată de suporterii Petrolului la finalul partidei. Leo Grozavu a fost antrenorul „lupilor galbeni” timp de patru luni, în 2018.

„Asta arată că publicul ploieștean este cunoscător, știe să aprecieze când o echipă merită să câștige. Nu pot uita că am antrenat la Ploiești, am o relație foarte bună cu toată lumea, nu e nimic ieșit din comun”.

După pauza competițională prilejuită de meciurile echipei naționale, FC Botoșani va primi vizita celor de la Farul Constanța.

„Avem două săptămâni să ne pregătim foarte bine, Farul nu mai are nevoie de nicio prezentare, o cunosc foarte bine.

Îl știm pe Gică Hagi, are concept, experiență, jucători de calitate. Ne vom pregăti și vom da totul pe teren”.