Unirea Slobozia - FC Botoșani 1-0. Liviu Ciobotariu (53 de ani), antrenorul oaspeților, spune că echipa are nevoie de un atacant care să înscrie.

Tehnicianul a vorbit despre forma slabă prin care trec Adi Chică-Roșă (26 de ani) și argentinianul Enzo Lopez (26 de ani).

FC Botoșani a avut numeroase ocazii în partida de la Clinceni, însă jucătorii lui Ciobotariu n-au reușit să-l învingă pe portarul Denis Rusu.

Este a treia înfrângere consecutivă în toate competițiile pentru echipa lui Ciobotariu, care se află pe ultimul loc în Liga 1.

Unirea Slobozia - FC Botoșani 1-0. Liviu Ciobotariu: „Ne lipsește un atacant care să înscrie”

„N-am făcut un joc rău, numai că rezultatul este cel care contează. Am avut în prima repriză situații de a marca, nu le-am fructificat.

La fel, în a doua repriză am controlat jocul, am dus mingea în careul advers, dar n-am reușit să marcăm. Este clar că și Slobozia ne-a pus în dificultate pe final. Este o echipă foarte bună, îi felicit pentru victorie.

Este clar că este o situație dificilă, grea, a treia înfrângere consecutivă, ne apasă foarte tare, ultima poziție în clasament. Sunt dezamăgit, supărat, puteam să scoatem mult mai mult din meciul ăsta”, a declarat Ciobotariu la Prima Sport.

Atmosfera nu este foarte bună, însă trebuie să lăsăm capul jos, să ne uităm unii la alții și să înțelegem că avem mult de lucrat pentru a obține rezultate bune în continuare. Ștefan Bodișteanu, atacant FC Botoșani

Ciobotariu explică înfrângerea cu Unirea Slobozia: „N-am venit cu centrări în fața porții”

Antrenorul ultimei clasate spune că se aștepta la mai mult de la Alejandro Diez, fotbalist care „a centrat numai în blocaj”.

„Primim gol pe o fază fixă și nu este în regulă. Pot spune că este vorba de o criză de rezultate, lipsa de formă a unor jucători, dar trebuie să gestionez situația și să schimb ceva, lucrurile nu sunt în regulă.

Ei au avut situațiile de a marca pe final de meci, noi am riscat, am scos pe Junior, mijlocaș central, pe Petro, apărător, am băgat pe Alex (Alejandro Diez - n.r.), mă așteptam la mult mai mult de la el, să centreze în fața porții, a avut 3-4 situații.

N-am reușit să venim cu centrări în fața porții, atacanții n-au atacat prima bară. Rezultatul este primordial, asta mă deranjează cel mai mult, am jucat, am dus mingea acolo, dar nu este OK”, a mai spus tehnicianul.

Ciobotariu, dezamăgit de atacanții Chică-Roșă și Enzo Lopez: „L-am dat șansă amândurora”

Ciobotariu a vorbit despre forma slab pe care o tranversează atacanții săi, Adrian Chică-Roșă și Enzo Lopez.

„Am spus că sunt jucători care sunt ieșiti din formă, cei doi atacanți Chică Roșă și Enzo Lopez. În 13 meciuri, unul a dat un gol, celălalt niciunul. Le-am dat șansă amândurora, nu băgăm mingea în poartă.

Am avut o ocazie bună și în prima repriză, puteam să marcăm, dar ne lipsește un atacant care să înscrie. Ca efort nu am ce să le reproșez, au intrat, au luptat, dar prea puțin, ca atacant trebuie să dai gol.

Inițial am vrut să schimb sistemul, să jucăm 4-3-1-2, să jucăm cu Fulop atacant, după care l-am scos pe Florescu, l-am introdus pe Jaly (Mouaddib - n.r.) în bandă, poate să destabilizeze, a intrat bine, dar eu sunt responsabil pentru rezultat, eu fac echipa, eu fac înlocuirile”, a mai spus Ciobotariu.