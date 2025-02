Hermannstadt - UTA Arad 0-0. Marius Măldărășanu (49 de ani) a vorbit despre remiza albă de la Sibiu.

Antrenorul consideră că fotbaliştii au avut o evoluție mai slabă din cauza unei gripe.

Egalul dintre cele două echipe îngreunează șansele amândurora de a se apropia de zona de play-off din Liga 1.

Hermannstadt - UTA Arad 0-0. Marius Măldărășanu: „Puteam scoate mai mult”

„Ne doream să câștigăm, sunt două puncte importante în lupta pentru primele șase. Atât am putut astăzi, în prima repriză am fost moi. Pun acest lucru pe seama unei gripe, avem foarte mulți jucători răciți.

În a doua repriză am arătat mult mai bine, am câștigat teren, au intrat foarte bine cei de pe banca. Puteam scoate mai mult, chiar dacă nu am avut ocazii. Poate pe o execuție.

Este normal să nu zică lumea de noi că nu suntem favoriți la play-off. Petrolul, Sepsi, Rapid au fost mereu acolo, dar nu va fi ușor. Să știi că datorită unor jocuri bune, așteptările au crescut”, a spus Marius Măldărășanu, la finalul partidei, conform digisport.ro

Cam toate chipele au trecut prin criză, poate Dinamo nu a trecut, când sunt 8 meciuri fără încredere trebuie să-ți dea încredere, nu trebuie să ne mulțumim cu puținul. Este o serie bună care ne dă încredere. Trebuie să fim lucizi și să avem vână cu CFR. Marius Măldărățanu

Ce urmează pentru Marius Măldărăşanu la Hermannstadt

În urma acestui rezultat, Hermannstadt se menține pe locul 9 în clasamentul Ligii 1, având acum 31 de puncte acumulate.

De cealaltă parte, UTA se află pe locul 10, cu un total de 27 de puncte, la patru lungimi distanță de echipa sibiană.

Elevii lui Marius Măldărăşanu vor juca la Cluj următorul meci, împotriva celor de la CFR, pe 5 februarie, de la ora 18:00.