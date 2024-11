Rapid - FC Hermannstadt 1-0. Marius Măldărășanu (49 de ani) s-a declarat uimit de intrarea brutală a lui Vahid Selimovic (27 de ani), care i-a lăsat pe sibieni în inferioritate numerică.

Antrenorul a afirmat că „un dialog” este suficient pentru ca el să plece de la FC Hermannstadt, însă el nu este „genul care să renunțe”.

FC Hermannstadt a ajuns la 5 înfrângeri consecutive în Liga 1, iar echipa se află pe locul 15 în clasament.

Rapid - FC Hermannstadt 1-0. Marius Măldărășanu: „Nu doar că nu avem noroc, avem și ghinion”

Antrenorul spune că evoluția jucătorilor săi a fost mai bună decât în precedentele partide și nu disperă: o victorie o poate ajuta pe FC Hermannstadt să urce în clasament.

„Dintre toate cinci (înfrângerile - n.r.), ăsta este cel mai bun joc. Asta este realitatea, în viață îți trebuie și noroc, noi nu-l avem. Mai mult, avem și ghinion. A căzut în careu (Bejan - n.r.) și printr-o combinație au ajuns în careu.

Am interpretat foarte bine jocul, dar e foarte greu să joci 10 contra 11 cu Rapid. Am avut posesie, am avut ocazii de gol. E supărare, ca după fiecare înfrângere, dar jocul poate să-ți dea speranțe.

Ce să facem? Să băgăm autobaza în poartă? Și atunci am lua gol, am încercat să blocăm jocul adversarului, dar nici în această seară nu ne-a reușit. Mai mult nu știu ce să spun.

Am luat 4 goluri, 3, 2, 1. Poate urcăm și după câștigăm cu 1-0, 2-0. Nu este ușor, nu au decât să lupte în continuare. Jocul trebuie să dea încredere tuturor. Am jucat altceva față de celelalte patru înfrângeri.

Ce poate să-ți dea speranță, dacă nu clasamentul? Lucrurile sunt foarte strânse. Câștigi un meci și poți sări de acolo. Nu e ușor, am reușit și după acea depunctare împreună”, a declarat Măldărășanu la Prima Sport.

VIDEO. Rapid - Hermannstadt: gol marcat de N'Jie după o gafă imensă a lui Bejan

Când primim goluri, fundașii sunt de vină, e normal. Sunt greșeli individuale, eu așa cred. Toți trebuie să ne asumăm, să ne ridicăm capul și să fim bărbați. Probabil a alunecat (Bejan - n.r.), terenul a fost un pic moale, a alunecat acolo și a scăpat singur atacantul. Ionuț Stoica, fundaș FC Hermannstadt

Măldărășanu, despre intrarea lui Selimovic: „Ne-a uimit”

Vahid Selimovic a fost eliminat în minutul 58 al partidei din Giulești, după ce l-a faultat dur pe Hromada.

Antrenorul spune ca o intrarea ca cea a luxemburghezului nu mai se întâmplă „nici la liga a patra”.

„Acea intrare a lui Vaha (Vahid Selimovic - n.r.)... Trebuie să te respecți ca fotbalist! Oricât și-a prelungit mingea, trebuie să rămâi pe picioare. O câștigă el, rămâi în fața lui, nu-l lași să te dribleze.

Ne-a uimit! E o intrare… Nici la liga a patra nu se mai întâmplă așa ceva. Știm că e un jucător care are agresivitate, dar nu ne așteptam. A contat mult, dar asta e”, a mai spus Măldărășanu.

Nu comentez faultul lui Selimovic, cred că a fost de roșu clar. Ionuț Stoica, fundaș FC Hermannstadt

Măldărășanu spune că „un dialog” e suficient pentru a pleca de la FC Hermannstadt

În ultima vreme s-a vorbit tot mai des despre o posibilă plecare a lui Măldărășanu de la FC Hermannstadt. Antrenorul spune că nu clauza de 50.000 de euro este cea care-l ține pe banca sibienilor.

„Când o să plec o să auziți, o să aflați. Tot ce s-a întâmplat, și în săptămânile precedente, totul se poate rezolva printr-un dialog, dacă asta se decide (ca el să plece - n.r.).

Nu e vorba neapărat de acea clauză. Se vorbește și la alte echipe, dar tot timpul se ajunge la o înțelegere.

Nu sunt genul să renunț, sunt 5 înfrângeri, dar când pierzi de maniera asta… Nu știu să comentez acea decizie (faultul comis de Selimovic - n.r.), ce s-a întâmplat. Poate or exista antrenamente pentru așa ceva.

Când apar astfel de greșeli apar fel și fel de zvonuri (că nu mai e susținut de vestiar - n.r.). Ce ar putea să spună în fața camerelor? Nu pot spune asta, chiar dacă și-ar dori.

Sunt unii care au jucat mai puțin, nu poți să-i mulțumești pe toți”, a mai afirmat Măldărășanu.