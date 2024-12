„Cea mai mare realizare” Marius Marin, după un an excelent pentru  națională : „Am adus suporterii alături de noi” + Assist în meciul cu Sassuolo

Marius Marin (26 de ani) consideră că cea mai mare realizare a naționalei României în 2024 a fost faptul că a reușit să-i aducă din nou pe suporteri alături.

„Tricolorul”, care a vorbit despre relația sa cu selecționerul Mircea Lucescu (79 de ani), a pasat decisiv în meciul de joi cu Sassuolo.

În 2024, Marin a jucat în toate cele 10 meciuri oficiale ale primei reprezentative și a ajutat echipa să ajungă în optimile EURO 2024 și să termine pe prima poziție în grupa din Liga Națiunilor.

Marius Marin: „Am reuşit să aducem din nou suporterii alături de noi”

„Nu cred că pot să spun că acest an a fost cel mai bun al meu, pentru că am avut un an cu vreo 45 de meciuri jucate fără nicio accidentare. Dar a fost un an extraordinar.

Cea mai mare realizare e că am reușit să aducem din nou suporterii alături de noi. Asta este o mândrie pentru noi” , a declarat Marius Marin pentru frf.tv.

Marius Marin, despre prima întâlnire cu Mircea Lucescu: „Alergam să facem o poză”

Marius Marin și Mircea Lucescu, în anul 2009/ Foto: Facebook @Echipa națională de fotbal a României

Marin a dezvăluit că l-a întâlnit pentru prima dată pe Mircea Lucescu când avea 12 ani, în Timișoara.

Acum, mijlocașul este antrenat de unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului.

„E o mândrie să îl ai antrenor pe Mister. Dacă nici de la dânsul nu ai ce învăța, nu mai ai nimic de învățat în fotbal.

Mi se pare uimitor că am ajuns să lucrez cu domnul Lucescu după ce la 12 ani alergam să facem o poză împreună”, a afirmat Marin.

A fost ca un ștergător de parbriz, a curățat tot terenul. Mircea Lucescu despre Marius Marin, după 3-0 cu Kosovo

Obiectivul lui Marius Marin la Pisa: „Să duc echipa în Serie A”

Pisa plătea 400.000 de euro în 2019 pentru a-l transfera pe Marius Marin de la Sassuolo.

Coechipier cu Olimpic Moruțan și Adrian Rus, „tricolorul” speră să obțină promovarea în Serie A la finalul acestui sezon.

Locul 2 în Serie B, Pisa primește joi vizita liderului Sassuolo (cu Horațiu Moldovan în poartă), iar Marius Marin a pasat decisiv la golul prin care Idrissa Toure a făcut 2-0 ('33).

„Aveam 19 ani când am venit aici, simt că e responsabilitatea mea să duc echipa în Seria A, sper ca în anul 2025 să se întâmple acest lucru”, a mai spus Marin.

227 de meciuri a adunat Marius Marin în tricoul echipei Pisa. A marcat 7 goluri și a oferit 12 pase decisive.