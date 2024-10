Marius Șumudică (53 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre reacția șocantă a lui Daniel Pancu (47 de ani), la România U21 - Elveția U21, scor 3-1.

Selecționerul a sărit la arbitrul partidei, fiind ținut cu greu de jucători. După ce a fost eliminat, acesta a mers în tribune chiar lângă Șumudică.

Antrenorul Rapidului a susținut sâmbătă după-amiaza conferința de presă premergătoare meciului Rapid - Farul Constanța și a explicat ce a vrut să-i transmită lui Pancu imediat după eliminarea acestuia din minutul 28 al partidei.

Marius Șumudică, despre reacția necontrolată a lui Daniel Pancu

„I-am spus ceea ce se întâmplă când este suspendat. Eu am fost de trei ori în Turcia. I-am zis să nu mai dea indicații de pe bancă pentru că îl căuta observatorul de joc.

Nu ai voie să te duci la flash-interviu, n-ai voie la declarații după meci. După meci trebuie să aștepți 15 minute, până un oficial UEFA va veni și te va lua”, a declarat antrenorul Rapidului.

Tehnicianul în vârstă de 53 de ani a vorbit și despre imaginile în care a apărut alături de Daniel Pancu în timp ce ținea în mână o farfurie:

„Am renunțat la sandivișul pe care voiam să-l mănânc, de acolo faza cu farfuria. M-am dus să vorbesc cu Pancu, să nu i se mărească pedeapsa”.

Marius Șumudică: „Nu am cum să-l felicit”

„Există și posibilitatea ca Pancu să fi influențat cartonașul roșu primit de jucătorul elvețian, nu am fost atent la ce a vrut să facă arbitrul. Acesta este singurul plus din reacția lui și am vorbit și ieri cu el la telefon și mi-a spus că dacă rămâneau 11 la 11, nu câștigau acel joc.

Dacă a făcut acel gest doar pentru acel cartonaș roșu acordat jucătorului elvețian și pentru a crea un dezechilibru, atunci a făcut bine.

Dar antrenorul Șumudică nu are cum să-l felicite pe antrenorul Pancu, pentru că este munca sa de un an de zile.

Îmi pare rău că nu poate sta pe bancă, sunt multe zvonuri că sunt 2-3 meciuri, unii exagerează că zic 6-7, dar nu cred că nu este recidivist. Va fi pedepsit, dar mi-e areu să mă gândesc la multe etape”, a afirmat Marius Șumudică.