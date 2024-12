„«Arbitrez» eu play-off-ul!”   Șumudică,  show la conferință : „Nu a zis domnul Becali că suntem slabi?”

Marius Șumudică (53 de ani) i-a oferit un răspuns patronului FCSB, Gigi Becali, după ce acesta a declarat că nu-și dorește ca Rapid să se califice în play-off.

Rapid o întâlnește luni pe Gloria Buzău, de la ora 20:00, într-o partidă din etapa #20 a Superligii.

Marius Șumudică, răspuns pentru Becali: „Dacă intrăm în play-off, eu îl «arbitrez»”

„Nu ştiu, probabil că unii nu-și doresc Rapidul în play-off… Nu a zis domnul Becali că suntem slabi, că nu ştiu ce?

Mi-aş dori să ajung în play-off, că dacă ajung acolo, vă spun eu că «arbitrez» play-off-ul. Eu îl «arbitrez», Şumudică! Îl «arbitrez».

Nu ştiu dacă îl şi câştig, eu am promis că la anul. Dacă va fi o colaborare de bun augur şi vom continua împreună, eu am promis că la anul voi câştiga titlul.

Când am venit la Rapid, am spus că anul ăsta mă voi califica în play-off, da? Că voi ieşi din grupele Cupei, ceea ce nu s-a întâmplat în sezoanele precedente. Iată că am făcut-o, vom vedea cu cine vom juca.

Sper să ajungem mai departe. Dacă mâine vom câştiga, suntem în grafic.

Eram în cupele europene şi nu ştiu eu? Să ne mai fi calificat în vreo competiţie… sau se mai joacă cupa de ciocolată? Atât puteam să realizăm.

Dacă sunt oameni care nu ne doresc în play-off, e treaba lor. Eu sunt aici pus să duc Rapidul în play-off. Voi vedea dacă voi reuşi.

Cu toate că unele echipe cred că s-ar mulţumi cu locul 7 pentru că, îţi dă şansa să joci un singur meci şi să te califici într-o cupă europeană. Joci un singur meci cu locul 3, dacă nu mă înşel. Unele echipe ar fi mulţumite cu locul 7, nu e cazul Rapidului. Eu nu îmi doresc locul 7.

Sunt 12-13 ani de când Rapidul nu a mai fost într-o cupă europeană. Noi ne dorim să mergem cât mai departe în Cupa României…

Nu am făcut nicio promisiune că câştig Cupa, că iar mi se pun în cârcă multe… şi să ajungem în play-off. Astea sunt promisiunile lui Şumudică! După care, la anul, eu vă spun că Rapidul se va bate cu şanse certe la campionat”, a spus Marius Șumudică.

Marius Șumudică a ajuns în Giulești la finalul lunii august, atunci când l-a înlocuit pe Neil Lennon.

15 meciuri are Marius Șumudică pe banca Rapidului, 7 victorii, 5 egaluri și 3 înfrângeri

Înaintea partidei cu Gloria Buzău, Rapid se află pe poziția 8, în clasamentul Superligii, cu 25 de puncte, din 19 etape.

Cu o posibilă victorie a giuleștenilor, aceștia s-ar apropia la un singur punct de ultimul loc care duce în playoff.

Gloria Buzău este lanterna Superligii, cu 16 puncte și sunt la 6 lungimi de ultimul loc care ar salva-o de la retrogradare, locul 12.