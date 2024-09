Marius Șumudică (53 de ani) a negat orice zvon cu privire la plecarea anumitor jucători de la Rapid, după instalarea acestuia la cârma clubului din Giulești.

Cu Șumudică pe bancă, Rapid a obținut prima victorie din acest sezon, scor 2-1, pe terenul celor de la Poli Iași, în etapa #7 din Liga 1.

La scurt timp după plecarea lui Neil Lennon, s-a vehiculat că mai mulți jucători sunt pe picior de plecare de la Rapid.

Jayson Papeau, Răzvan Oaidă, Filip Blazek sau Kait sunt doar câteva din numele vehiculate.

Marius Șumudică neagă existența unei „liste negre” la Rapid

Tehnicianul giuleștenilor a declarat că toți jucătorii săi au „valoare și caracter”, iar după victoria de la Iași, acesta merge pe mâna lor și în derby-ul cu Universitatea Craiova, programat sâmbătă, de la ora 21:30.

„ Nu există la acest moment nicio listă neagră la Rapid!! Cu atât mai puțin să fie Papeau în capul acestei liste negre. Din ce cunosc, lui Papeau abia i s-a prelungit contractul și știu că politica Rapidului a fost întotdeauna superechilibrată de când domnii Șucu și Angelescu s-au implicat fericit în destinul Giuleștiului.

Avem nevoie de toți jucătorii, mă bazez pe ei fără probleme. Când să fi avut timp să fac o evaluare?! Sincer, când? Am avut un singur antrenament și apoi meciul cu Iașiul. Azi (n.r. – duminică) le-am dat liber. Și să fi vrut, nu puteam să dau afară vreun jucător, pentru că acum îi cunosc și eu. Abia mă familiarizez cu băieții.

Am citit. Papeau… Oaidă… Dacă, de exemplu, Oaidă va fi titular cu Craiova, ce-o să mai ziceți atunci? Atmosfera este la cote înalte și vreau s-o menținem așa. Am încredere în toți jucătorii mei, au dovedit la Iași că au valoare și mai ales caracter! Ne interesează un rezultat pozitiv la Craiova, iar apoi mai vedem” a declarat Marius Șumudică pentru Fanatik.

Înaintea duelului cu Universitatea Craiova, Rapid se află provizoriu pe locul al 6-lea, ultimul ce asigură calificarea în play-off, cu 8 puncte, în timp ce Universitatea Craiova este liderul Ligii 1, cu 14 puncte.