Marius Șumudică a scos în evidență problemele de lot cu care se confruntă: Petrila, Săpunaru şi Pop sunt incerţi, Hromada este indisponibil.

Rapid - Oțelul este programat sâmbătă, 28 septembrie, de la ora 21:30, în etapa #11 din Liga 1, și va fi transmis în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1, dar și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro

La conferința de presă dinaintea meciului cu Oțelul, Marius Șumudică a vorbit despre greutăţile pe care le întâmpină lotul Rapidului.

Giuleștenii nu s-au putut antrena corespunzător înainte Rapid - Galați

Tehnicianul de pe banca giuleștenilor s-a plâns de timpul prea mic dintre cele două meciuri.

23.09: Unirea Slobozia - Rapid 1-2 (ultimul meci disputat)

28.09: Rapid - Oţelul (următorul meci)

„ Am avut patru zile la dispoziție în care a trebuit doar să îi recuperez. Nu am mai putut face niciun antrenament. Am ajuns luni spre marți, mult după miezul nopții; știți foarte bine traficul.

Am făcut recuperare și am avut 2 zile în care să îi aducem să fie cât de cât proaspeți și să recapete agresivitatea de care am dat dovadă la Slobozia. După o pregătire de iarnă, vom arăta altfel”, a declarat Marius Șumudică, la conferința de presă.

Rapid are trei jucători incerți: Petrila, Săpunaru şi Pop

Marius Șumudică a discutat și despre incertitudinile legate de jucătorii săi, despre care nu ştie dacă pot evolua în meciul de mâine, 28 septembrie.

„Au fost trei jucători incerți care au suferit anumite contuzii în timpul meciului de la Slobozia. Practic, nu s-au antrenat deloc. Sperăm să facă un antrenament și mâine să fie valizi.

Săpunaru, Petrila și Rareș. Hromada e ieșit din calcule, trebuie să facă niște investigații , are o pubalgie, boala fotbalistului. Săpunaru are aceleași probleme, cu injecții.

Rareș avea glezna butuc, Petrila la fel, a avut o intrare mai dură. Sunt ambele benzi ale mele, dar asta este. Dacă se va întâmpla să pierdem cei 4 jucători, sunt 4 jucători titulari”, a mai spus antrenorul, la conferința de presă.

Am avut discuții cu mai mulți jucători care trec printr-o perioadă nefastă. Burmaz, chiar dacă nu a avut reușite, el a ajutat echipa; se bate, își dorește foarte mult. Și eu am fost atacant; dacă ești obsedat să marchezi, nu vei marca, trebuie să te eliberezi un pic. Avem și un mental coach care vorbește zi de zi cu jucătorii Marius Șumudică

Jucătorii aduși de Marius Șumudică vor fi disponibili după jumătatea lunii octombrie

Marius Șumudică anticipează că ar putea beneficia de ajutorul lui Clinton N'Jie (atacant, 31 de ani) și Aaron Boupendza (atacant, 28 de ani) abia pe 19 octombrie, împotriva celor de la Farul.

„Nu depinde de mine, dar cred că după întrerupere îi putem avea la meciul cu Farul de acasă. Se antrenează cu noi de 10 zile; unul e mai bine fizic, celălalt mai are de tras.

Vom face și un meci amical ca să le dau minute să joace, cred că va fi cu Voluntari. La antrenament, ai 26 de jucători; când joci 10 contra 10, șase îi dai deoparte”, a spus tehnicianul de pe banca giuleștenilor.

Pașcanu: „Sunt nerăbdător să obțin prima victorie în Giulești”

Şi Alexandru Paşcanu, fundaşul în vârstă de 25 de ani, a vorbit despre meciul împotriva celor de la Oţelul Galaţi:

„Jucăm acasă și vrem să câștigăm. De când am venit, n-am câștigat niciun meci, și sunt nerăbdător să obțin prima victorie în Giulești. Colegii mi-au povestit cât de frumos este să câștigi aici.

Nu știu dacă este cuvântul potrivit să ne «sperie». Este un adversar bun, care se află pe locul 2. Trebuie să fim atenți, au calități bune în atac și în contraatac.

Unii o să spună că am primit gol în fiecare etapă, dar dacă te uiți la ultimele meciuri, patru dintre ele au fost din penalty.

Uite că am reușit să nu primim din penalty, dar am luat gol din fază fixă . Au fost multe greșeli individuale pe care le putem corecta dacă suntem atenți”, a declarat apărătorul Rapidului, despre meci.

Pașcanu a fost întrebat despre relația sa cu Cristian Săpunaru, veteranul de 40 de ani al Rapidului, cunoscut și pentru perioada sa petrecută la cluburi de renume precum Porto, Zaragoza și Elche.