Fost jucător la Astra Giurgiu, Alexandru Stan (35 de ani) a vorbit despre perioada petrecută la alături de campioana României din sezonul 2015-2016.

În sezonul 2015-2016, Astra Giurgiu avea să cunoască vârful succesului, prin câștigarea titlului de campioană a României. Totuși, în 2023, echipa a fost dezafiliată de Federația Română de Fotbal.

În ciuda rezultatelor excelente obținute în competițiile interne, Astra Giurgiu, sub patronajul lui Ioan Niculae, se confrunta cu numeroase dificultăți financiare.

Fosta „aripă“ de la Astra, FC Naţional, ACS Berceni, Concordia, FCSB și Poli Iaşi a vorbit despre echipa alături de care a trăit cea mai bună perioadă.

Fost campion al României, Alexandru Stan a vorbit despre Astra Giurgiu

„Nu știu ce se mai întâmplă. Eu știu că Astra s-a desființat. Ce să fie? Din cauza problemelor financiare, cum au fost la majoritatea echipelor. Unirea Urziceni, Târgu Mureș, Oțelul.

Cea mai frumoasă amintire a mea rămâne câștigarea campionatului. A fost cel mai bun an al meu. Cel mai slab financiar, dar cel mai frumos. Așa a fost să fie.

S-au aliniat astrele pentru noi în acel an, când am câștigat campionatul. Au fost multe probleme pentru noi atunci. Nu s-a văzut asta pentru că am avut un grup unit și un antrenor care ne-a ținut așa.

Consider că, dacă nu erau Dani Coman și Petre Buduru, Astra se desființa de atunci. Și după ce am câștigat campionatul au fost momente frumoase”, a declarat Alexandru Stan, conform sportpesurse.ro.

Cum au sprijinit-o Dani Coman și Petre Buduru pe Astra Giurgiu

Dani Coman, președintele clubului de la acea vreme, și Petre Buduru, președintele Comitetului Director, au recunoscut că au împrumutat bani clubului pentru a acoperi salariile jucătorilor, conform prosport.ro.

În perioada sa de glorie, Astra Giurgiu a beneficiat de îndrumarea și expertiza lui Marius Șumudică, actualul antrenor al echipei Rapid București.

Lotul celor de la Astra Giurgiu în sezonul 2015-2016:

Portari : Silviu Lung Jr., George Gavrilaş, Ionuţ Boşneag

: Silviu Lung Jr., George Gavrilaş, Ionuţ Boşneag Fundaşi : Junior Morais, Valerică Găman, Cristian Oroş, Alexandru Dandea, Ricardo Alves, Geraldo Alves, Adrian Scarlatache, Mihnea Nicorescu, Gabriel Enache, Pedro Queiros

: Junior Morais, Valerică Găman, Cristian Oroş, Alexandru Dandea, Ricardo Alves, Geraldo Alves, Adrian Scarlatache, Mihnea Nicorescu, Gabriel Enache, Pedro Queiros Mijlocaşi : Takayuki Seto, Boubacar Mansaly, Madalin Răileanu, Florin Lovin, Iulian Roşu, Alexandru Stan, Fernando Boldrin, Constantin Budescu, Alexandru Ioniţă, Romario Moise

: Takayuki Seto, Boubacar Mansaly, Madalin Răileanu, Florin Lovin, Iulian Roşu, Alexandru Stan, Fernando Boldrin, Constantin Budescu, Alexandru Ioniţă, Romario Moise Atacanţi: William Amorim, Ninos Gouriye, Denis Alibec, Daniel Florea, Daniel Niculae, Damien Boudjemaa, Fwayo Tembo, Filipe Teixeira

Alexandru Stan nu mai joacă fotbal la nivel înalt

În prezent, Alexandru Stan, ajuns la 35 de ani, joacă în Liga 4 din România pentru echipa Axi Adunații Copăceni.

„ A fost ceva nou Liga 4. Oricum, s-a schimbat mult față de cum știam eu când eram copil. Era mult mai dur înainte. Obiectivul clubului este promovarea în Liga 3.

Eu am școala mea de fotbal și am fost de acord să vin să joc aici (n.r. - la Axi Adunații Copăceni) și cu copiii mei, împrumutați. Cam asta se întâmplă cu mine. Mă antrenez la ProSport (n.r. o bază sportivă din București) cu copiii.

Se cheamă Inter Champ (n.r. școala de fotbal). Am două grupe de copii, 2012 și 2013, suntem înființați de aproape un an. Am fost la primul turneu și am luat locul 4 din 24 de echipe. Am dat și cel mai bun atacant. Eu mă ocup de ei”, a declarat fostul jucător de la Astra Giurgiu, conform sursei citate.