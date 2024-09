UNIREA SLOBOZIA - RAPID 1-2. Marius Șumudică spune că a „turbat” la faza în care Unirea Slobozia a reușit egalarea din fază fixă

Marius Șumudică spune că a „turbat” la faza în care Unirea Slobozia a reușit egalarea din fază fixă Antrenorul Rapidului s-a plâns și că are prea puține zile ca să pregătească meciul din Giulești cu Oțelul

Șumudică speră să obțină măcar un egal cu echipa antrenată de Dorinel Munteanu

Rapid a obținut a doua victorie a sezonului, 2-1 cu Unirea Slobozia. Rareș Pop a reușit o dublă pentru giuleșteni, care au urcat pe locul 8 în Liga 1.

„Ghioceii” lui Șumudică. „I-am pupat, creștem frumos”

Marius Șumudică și-a felicitat jucătorii după a doua victoria Rapidului de la Clinceni.

„Am avut posesie, ceea ce Rapid n-avea înainte. Am arătat mai bine fizic, am început să creștem. Am devenit o echipă agresivă, am câștigat dueluri.

N-am văzut nicio părere de rău la cei de pe bancă, au intrat când a fost nevoie și și-au făcut treaba.

Altă atitudine, agresivitate, posesie, ocazii de gol. În primele 10 minute am avut patru ocazii, dintre care o bară.

I-am pupat pe toți pentru că toți merită. Și cei care au fost pe bancă, am simțit ceva care a dat pozitivitate echipei. Și asta înseamnă că suntem uniți.

Mi-era rușine și de fani dacă nu băteam. Dacă vom avea aceeași atitudine ca azi, vom forma un grup puternic”, a declarat Marius Șumudică la Prima Sport.

VIDEO Primul gol al lui Rareș Pop, în Unirea Slobozia - Rapid

Marius Șumudică: „Am turbat la golul Unirii”

Antrenorul a continuat: „Nu știu dacă a venit vreo echipă să domine Slobozia cum am făcut-o noi. N-au avut nicio ocazie, la prima fază corner și apoi gol.

Am turbat la golul lor, le-am spus jucătorilor că cei de la Unirea sunt buni la faze fixe.

Trebuie să câștigăm pe Giulești, am nevoie să fie cum au arătat astăzi. Astăzi nu era corect să nu câștigăm aceste trei puncte”.

Șumudică: „Măcar un punct la Galați”

Marius Șumudică a vorbit și despre meciul cu Oțelul, echipă neînvinsă în acest sezon.

„Cele trei puncte înseamnă pentru moral ceva, dar dacă nu câștigăm măcar un punct cu Galați, nu facem nimic.

Eu vreau să câștigăm, Oțelul e echipă grea”, a declarat Marius Șumudică.

VIDEO Al doilea gol al lui Rareș Pop, în Unirea Slobozia - Rapid