Rareș Pop a fost cel mai bun fotbalist al Rapidului în victoria cu Unirea Slobozia, scor 2-1

Puștiul în vârstă de 19 ani a reușit prima dublă la Rapid și este la a treia reușită pentru giuleșteni în acest sezon

Rapid a obținut a doua victorie în acest sezon. Echipa antrenată de Marius Șumudică a urcat pe locul 8 în Liga 1, cu 12 puncte. Rapid este la trei puncte de ultimele clasate în playoff, CFR Cluj și Petrolul.

Slobozia-Rapid 1-2. Rareș Pop: „La golul al doilea am tras fără să mă uit”

Rareș Pop este golgheterul Rapidului după dubla reușită în meciul cu Unirea Slobozia. Mijlocașul a marcat mai mult decât toți atacanții Rapidului, Hasani, Burmaz și Jambor.

„A fost un efort de echipă, singurul punct pozitiv al meu a fost că am marcat. Noi toți ca echipă am dat totul pe teren.

La golul doi am urmărit acea minge, a fost deviată, a vrut să paseze Petrila. Am urmărit, mi-a sărit mie, am preluat și am șutat. Nu m-am uitat, am știut că va fi gol.

[Ce v-a trimis Marius Șumudică la final?] Că asta e atitudinea de care trebuie sa dăm dovadă de acum înainte ne-a transmis. Și să jucăm cu inima. Chiar sperăm să arătăm cât mai bine.

[Ce a adus Șumudică la echipă?] Nu vreau să răspund la această întrebare pentru că nu vreau să am probleme”, a declarat Rareș Pop la Prima Sport.

VIDEO Primul gol al lui Rareș Pop, în Unirea Slobozia - Rapid

Șumudică despre Rareș Pop: „A ieșit ghiocelul, îl cresc”

Marius Șumudică l-a felicitat pe Rareș Pop pentru dubla reușită în victoria cu Unirea Slobozia:

„Mă bucur pentru dubla lui Pop, a fost ajutat și de echipă, este un puști care crește. I-am și pupat la final de meci, că merită toți.

Rareș Pop a tras de el. La golul 2 a înscris cu glezna umflată.

A ieșit ghiocelul, trebuie să-l udăm ca să crească. Am făcut-o cu mulți jucători români, sper să reușesc și cu el. Este un băiat extrem de inteligent”, a declarat Marius Șumudică.

VIDEO Al doilea gol al lui Rareș Pop, în Unirea Slobozia - Rapid