ARGINT VIU Vrînceanu și Anghel, medalie de argint la dublu rame , după o cursă cu final neașteptat

Ioana Vrînceanu și Roxana Anghel au cucerit medalia de argint în proba de dublu rame feminin la Jocurile Olimpice de la Paris 2024

Echipajul din Olanda a dominat cursa încă de la început, astfel că restul concurentelor s-au luptat pentru locurile 2 și 3.

Sportivele noastre s-au aflat mult timp pe locul 4, dar au revenit excelent pe ultimii 500 de metri și au depășit Lituania și Australia.

Ultima medalie olimpică a României în această probă data din 2008, când Georgeta Andrunache și Viorica Susanu obțineau aurul la Beijing.

Dublu rame feminin, rezultate finala A:

Olanda 6:58.67 România 7:02.97 Australia 7:03.54 SUA 7:05.31 Lituania 7:05.34 Grecia 7:13.30

„Ne concentrăm pe următoarea finală”

„O să ne bucurăm de medalie o oră, două, apoi ne concentram pentru ce urmează mâine (finala probei de 8+1 feminin - n.r.). O să facem tot ce putem.

Nu se compară cu nicio medalie câștigată până acum, am așteptat-o foarte mult, 16 ani de canotaj. A fost mai greu să o obținem, simțim greutatea la gât, o să o țin toată ziua la gât”, a afirmat Ioana Vrînceanu la TVR

Roxanei Anghel i-a fost rău

Roxana Anghel s-a simțit rău imediat după cursă. Ea s-a întins în barcă la finiș, epuizată.

Captură Eurosport

La revenirea la vestiare a vomat, dar după premiere și-a mai revenit:

„Olanda este o echipă puternică. Și noi am fost foarte puternice, am venit pe 2, ne bucurăm foarte mult de acest rezultat, nu am cuvinte.

E ultima mea cursă alături de Ioana, nu știam ce va fi. Mă bucur că am încheiat cu bine.

Dumnezeu m-a întărit cu putere să mă pot bucura de această medalie. Este un sentiment pe care nu l-am trăit nici la Europene, nici la Mondiale.

Am auzit la colege de acest sentiment, dar nu-mi puteam imagina. Nu se compară cu nicio medalie. Mergem mai departe, mai avem o cursă importantă și mâine”.

Cursa de canotaj de sâmbătă, 3 august:

ora 11:50 » feminin 8+1, FINALA: Mădălina Bereș, Roxana Anghel, Maria Rusu, Iuliana Buhuș, Adriana Adam, Amalia Bereș, Iuliana Popa, Simona Radiș, Victoria Petreanu